Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

Le Livret A et le LDDS ont enregistré une décollecte de 360 millions d’euros au mois de novembre 2021. Les seuils d’exonération de contributions sociales pour les retraités en 2022 sont disponibles. Le titre-mobilité est entré en vigueur le 1er janvier 2022. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) n’est pas divisible entre deux parents séparés. Le plafond de la sécurité sociale est gelé en 2022. Le crédit d’impôt pour un premier abonnement à la presse court jusqu’à fin 2022. Les tarifs du timbre-poste pour les particuliers ont augmenté au 1er janvier 2022.

Sommaire:

Livret A et LLDS: nouvelle décollecte en novembre 2021

Retraite: publication des seuils d’exonération de contributions sociales pour 2022

Frais de déplacement domicile-travail: lancement du titre-mobilité

Enfant handicapé: l’AEEH n’est pas divisible entre deux parents séparés

Le plafond de la Sécurité sociale est gelé en 2022

Premier abonnement à la presse: un crédit d’impôt jusqu’à fin 2022

Hausse du prix des timbres au 1er janvier 2022

Livret A et LLDS: nouvelle décollecte en novembre 2021

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont enregistré une nouvelle décollecte en novembre 2021. Pour le Livret A, dont le taux de rémunération augmentera au 1er février 2022, la décollecte s’est affichée à 90 millions d’euros, contre 270 millions d’euros pour le LLDS, selon les chiffres communiqués par la Caisse des dépôts. Cette décollecte est toutefois bien inférieure à celle du mois d’octobre 2021, où 2,83 milliards d’euros avaient été retirés. Sur les onze premiers mois de l’année 2021, la collecte cumulée sur ces deux produits d’épargne réglementée reste juste au-dessus de 20 milliards d’euros. A fin novembre 2021, l’encours total sur le Livret A et le LLDS a atteint 468,6 milliards d’euros.

Retraite: publication des seuils d’exonération de contributions sociales pour 2022

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées sur le montant brut des retraites. Toutefois, en fonction de leur revenu fiscal de référence (RFR), certains retraités peuvent se voir appliquer un taux médian ou un taux réduit de CSG, voire être exonérés totalement du paiement de la CSG et de la CRDS. Les seuils d’exonération dépendent du RFR et du nombre de parts de quotient familial. Ainsi, un retraité avec une part fiscale sera exonéré si son RFR est inférieur ou égal à 11.431 euros. Entre 11.431 euros et 14.944 euros, le taux réduit de la CSG s’appliquera (3,8%) ; entre 14.944 euros et 23.193 euros, ce sera le taux médian de 6,6% et au-dessus de 23.193 euros, le taux normal de 8,3%.

Frais de déplacement domicile-travail: lancement du titre-mobilité

Le titre-mobilité, inspiré du titre-restaurant, est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il est délivré par l’entreprise sous forme dématérialisée à ses salariés pour leur permettre de payer certains frais liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail . Les biens et services pouvant être réglés par titre-mobilité sont par exemple les vélos, classiques et électriques, les frais d’entretien et de réparation de cycles, les services de covoiturage, la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service, les titres de transport en commun ou encore les carburants. La durée de validité du titre-mobilité est fixée par l’émetteur et doit aller au moins jusqu‘au dernier jour de l’année civile d’émission.

Enfant handicapé: l’AEEH n’est pas divisible entre deux parents séparés

L’ allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une aide financière versée aux parents et destinée à compenser leurs dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant de moins de 20 ans. Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2021, la Cour de cassation a estimé que deux ex-concubins ne peuvent pas percevoir la moitié de l’AEEH, même si l’enfant est en résidence alternée chez chacun d’eux. Le parent percevant les allocations familiales de la CAF est le seul habilité à recevoir cette prestation, dont le montant de base est de 132,74 euros. Dans certains cas, l’AEEH peut par ailleurs être complétée par d‘autres allocations.

Le plafond de la Sécurité sociale est gelé en 2022

Le plafond de la Sécurité sociale est normalement réévalué chaque année au 1er janvier en fonction de l‘évolution des salaires. Cependant, il est gelé en 2022 à cause de la crise sanitaire et reste donc fixé à 41.136 euros en valeur annuelle, 3.428 euros en valeur mensuelle, 189 euros en valeur journalière et 26 euros en valeur horaire. Le plafond de la Sécurité sociale sert à calculer le montant maximal de certaines prestations comme les indemnités journalières (maladie, accident du travail, maternité, paternité) et les retraites. Il est aussi utilisé pour calculer les cotisations sociales sur les salaires et évaluer le montant minimum de l’indemnité versée aux étudiants effectuant un stage d’au moins deux mois.

Premier abonnement à la presse: un crédit d’impôt jusqu’à fin 2022

Les contribuables souscrivant à un premier abonnement à un titre de presse d’informations politiques et générales, papier ou numérique, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2022. L’abonnement doit être souscrit entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2022, pour une durée minimale de 12 mois, et le crédit d’impôt couvre 30% des dépenses effectuées dans ce cadre. Cet avantage est sans condition de revenus mais il ne peut être accordé qu’une seule fois pour un même foyer fiscal. Il n’est pas nécessaire de joindre la facture de l’abonnement lors de la déclaration des revenus mais il faut être en mesure de la présenter en cas de contrôle par l’administration fiscale.

Hausse du prix des timbres au 1er janvier 2022

Les tarifs du timbre-poste pour les particuliers ont augmenté au 1er janvier 2022. Le prix du timbre vert, permettant un envoi de moins de 20 grammes distribué en 48 heures en France, est ainsi passé de 1,08 euro à 1,16 euro tandis que celui du timbre rouge (lettre distribuée en 24 heures en France métropolitaine) est porté à 1,43 euro, contre 1,28 euro auparavant. L’écopli, l’affranchissement le plus économique proposé par La Poste, coûte désormais 1,14 euro. L’avis de réception reste à 1,15 euro en format numérique mais passe de 1,15 euro à 1,2 euro pour un accusé de réception physique.