Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

La campagne de déclaration des revenus 2021 débute le 7 avril 2022

La campagne de déclaration des revenus de 2021 commence le 7 avril 2022. Les particuliers concernés, c’est-à-dire ceux résidant en France, ayant une activité professionnelle principale en France ou encore résidant à l’étranger mais dont les revenus sont de source française , doivent se rendre sur leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr. La déclaration doit normalement se faire en ligne, mais certaines personnes bénéficient d’une tolérance. La date limite est fixée au 19 mai 2022 pour la déclaration papier, au 24 mai 2022 pour les non-résidents et les habitants des départements nº1 à n°19, au 31 mai 2022 pour ceux des départements nº20 à n°54 et au 8 juin 2022 pour ceux des départements nº55 à n°974/976.

SCPI: connaître les risques et le rendement de cet investissement

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) permettent d’investir dans l’immobilier, même avec un budget limité. En 2021, leur taux de distribution s’est établi à 4,45%, selon les chiffres communiqués par l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (Aspim). Ce type d’investissement doit toutefois se faire avec prudence car il comporte des risques, rappelle le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. Par conséquent, le rendement et le capital de la SCPI ne sont pas garantis. Investir dans une SCPI peut par ailleurs être coûteux, avec des frais d’entrée représentant entre 5% et 12% de la valeur de l’investissement.

Chèques énergie 2022: près de 6 millions de ménages concernés

Près de 6 millions de ménages devraient bénéficier du chèque énergie en 2022, une subvention attribuée sous condition de ressources pour aider les personnes modestes à payer leurs dépenses énergétiques . Le calendrier d’envoi des chèques, publié sur le site du ministère de la Transition écologique, indique un envoi par courrier entre fin mars 2022 et fin avril 2022 selon les départements. Cette aide est destinée aux ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est inférieur à 10.800 euros et son montant varie entre 48 euros et 277 euros.

Achat sur plan: un an pour saisir la justice en cas de non-conformité

La vente en l’état futur d’achèvement (Véfa) est un contrat par lequel l’acheteur acquiert un bien immobilier à construire ou en cours de construction. Lors de la livraison d’un logement ainsi acheté sur plan, l’acheteur peut constater que celui-ci n’est pas conforme au contrat de vente . L’acquéreur formule alors des réserves et le constructeur doit rectifier les vices et défauts notifiés. Si ce dernier ne le fait pas, l’acheteur dispose d’un an pour saisir la justice, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2022.

Bourses scolaires: lancement d’un plan de lutte contre le non-recours

Le gouvernement a lancé un plan d’action de lutte contre le non-recours aux bourses scolaires, dont la première phase commence le 7 avril 2022 avec le début de la campagne déclarative des revenus 2021. Dans ce cadre, les contribuables dont le foyer fiscal comprend un ou plusieurs enfants scolarisés (collège et lycée) sont invités à vérifier leur droit à une bourse scolaire à la fin de leur déclaration en ligne. La seconde étape aura lieu en 2023, lors de la déclaration des revenus 2022, avec des actions de communication ciblées vers les familles éligibles aux bourses scolaires, mais n’en bénéficiant pas encore.

Attention aux offres frauduleuses d’achat d’actions cotées à prix préférentiel

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) met en garde les épargnants contre plusieurs propositions d’investissement dans les titres de grandes entreprises , étrangères ou françaises, à un prix inférieur à leur cours officiel, par des acteurs non autorisés ou usurpant l’identité d’acteurs régulés. Depuis un an, cette autorité publique a reçu plusieurs centaines de demandes d’épargnants sur ce type d’investissements et plus d’une centaine de réclamations et signalements. Les pertes sont élevées, avec un préjudice moyen se chiffrant à 55.000 euros, prévient l’AMF.

Le dispositif “MonPsy” démarre en avril 2022

À partir d’avril 2022, les patients souffrant de troubles psychiques légers à modérés peuvent bénéficier du dispositif “MonPsy” prévoyant la prise en charge de huit séances d’accompagnement psychologique par an. Ils doivent avoir une prescription de leur médecin traitant et s’orienter vers un psychologue conventionné dans ce dispositif. Les honoraires sont fixés à 40 euros pour l’entretien d’évaluation de près d’une heure, puis à 30 euros pour les séances suivantes d’environ 40 minutes. L’Assurance-Maladie prend en charge un maximum de huit séances, à hauteur de 60%, le reste dépendant des mutuelles .