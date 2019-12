Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Ce qu'il faut retenir cette semaine pour vos finances personnelles ( Crédits : Pexels)

Lors de l'instance en divorce, l'époux qui est autorisé à habiter gratuitement le logement appartenant au couple doit déclarer cet avantage à l'administration fiscale. Attention! Apprenez qu'une nouvelle «arnaque» sévit actuellement sur les routes de France. Pour les escrocs, elle consiste à feindre une panne en vue de voler l'argent des automobilistes qui s'arrêtent pour prêter assistance. En matière de copropriété, sachez que les membres du conseil syndical pourront prochainement prendre des décisions de gestion courante si l'assemblée générale des copropriétaires leur en délègue le pouvoir. Bonne nouvelle pour les emprunteurs: la date de résiliation annuelle de l'assurance de leur crédit immobilier sera bientôt fixée plus précisément. Découvrez comment améliorer le rendement de l'assurance vie en plaçant votre argent dans l'immobilier d'entreprise via un «OPCI». Soyez très prudent lorsque vous achetez un bien immobilier présentant des vices apparents au niveau de la toiture ou de la charpente. Mieux vaut les faire constater avant de signer la promesse de vente, car la garantie légale des vices cachés ne pourra pas être invoquée par la suite. Enfin, mesurez bien les conséquences d'un rachat de trimestres de retraite effectué trop tôt.

L'époux qui occupe le logement familial pendant le divorce doit le déclarer

Durant la procédure de divorce, les ex-époux restent en indivision pour la gestion de l'ensemble de leurs biens. Ainsi, l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge peut prévoir d'accorder à l'un des conjoints la jouissance du logement familial, en précisant si cette attribution est à titre gratuit ou moyennant le versement d'une indemnité d'occupation. Déterminée par comparaison avec le marché locatif, cette indemnité correspond, en fonction de la quote-part de chacun dans l'indivision, à la valeur du loyer du logement, éventuellement affectée d'un abattement afin de tenir compte des spécificités de l'espèce (précarité, hébergement des enfants du couple...). L'époux pour lequel le juge a décidé d'une jouissance gratuite, doit obligatoirement indiquer dans sa déclaration d'impôt sur le revenu cet avantage en nature. Fiscalement, cette occupation gratuite équivaut à une pension alimentaire qui doit alors être considérée comme un revenu à déclarer par son bénéficiaire. Pour l'époux qui consent à abandonner la jouissance gratuite au profit de son conjoint, cet avantage est déductible, c'est-à-dire qu'il pourra déduire son montant de ses revenus. En cas de mise à disposition à titre onéreux, le versement par l'occupant d'une indemnité d'occupation constitue un revenu foncier pour celui qui la reçoit. De son côté, l'ex-conjoint qui la verse ne peut pas la déduire de son revenu global.

Des escrocs sévissent sur les routes avec «l'arnaque à la panne bulgare»

Depuis plusieurs mois, des individus escroquent des automobilistes grâce à une nouvelle pratique: «l'arnaque à l'or», également appelée «la panne bulgare». Le procédé frauduleux consiste à ce qu'un homme, parfois avec femme et enfants, gare son véhicule sur le bord de la route et simule une panne, capot ouvert et feux de détresse allumés. Lorsqu'un conducteur s'arrête pour lui porter secours, l'escroc déclare que sa voiture est en panne d'essence, mais qu'il ne peut pas faire le plein à la station-service, car il ne dispose que de devises étrangères. Pour convaincre le bon samaritain de lui «prêter» des espèces ou de se rendre devant un distributeur d'argent proche, l'escroc lui propose de lui donner en gage des bijoux prétendument être en or, alors qu'ils n'ont en réalité aucune valeur. Face à la scène de désarroi jouée devant eux, certains automobilistes se laissent attendrir et donnent de l'argent qu'ils ne reverront jamais, tout comme les escrocs. Pour éviter cette arnaque, la gendarmerie appelle les automobilistes à plus de vigilance et conseille de couper court à l'échange, s'ils sont sollicités. En cas de doute, il est préférable de relever le maximum de détails permettant l'identification de la voiture suspecte.

Nouveaux pouvoirs pour le conseil syndical dans la copropriété

Actuellement, le conseil syndical ne peut bénéficier d'une délégation de pouvoir de la part de l'Assemblée générale (AG) des copropriétaires que sur «un acte ou décision déterminée». Dès juin 2020, l'AG pourra confier au conseil syndical, lorsqu'il est composé d'au moins trois membres, le pouvoir de prendre des décisions relevant de la gestion courante de l'immeuble. Cette délégation de pouvoir sera accordée pour une durée maximale de 2 ans, renouvelable sur décision expresse de l'AG. Le conseil syndical pourra ainsi gérer directement les travaux d'entretien des parties communes et de maintien de l'immeuble en bon état (réparation des escaliers, réfection partielle de la toiture...), de même que choisir entre plusieurs entreprises sans avoir besoin de l'approbation du reste de la copropriété. Pour ces décisions, le conseil délibérera à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président l'emporte. Cependant, cette délégation de pouvoir ne pourra pas porter sur l'approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel et les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires. Par ailleurs, l'AG devra fixer les plafonds de dépenses à ne pas dépasser pour les travaux.

Assurance emprunteur: la date de résiliation annuelle bientôt précisée

En attendant confirmation à l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté, le 23 octobre dernier, une proposition de loi pour favoriser et faciliter la possibilité de substitution annuelle de l'assurance emprunteur par un autre contrat, mesure en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, ce nouveau texte impose la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt comme étant celle de résiliation annuelle de l'assurance du crédit, certaines banques entretenant encore le flou sur la date d'échéance à laquelle le client peut résilier. Après adoption définitive du texte, la date de résiliation annuelle devra donc être indiquée dans la notice de prêt remise à l'emprunteur lors de la signature. Par ailleurs, pour qu'il puisse mieux les comparer, les banques devront envoyer au client qui en ferait la demande les garanties incluses dans son contrat, sous dix jours. En cas de non-respect de ces obligations d'information, elles encourront jusqu'à 15 000 € d'amende.

L'OPCI, star de l'assurance vie

Toujours appréciés des épargnants, les fonds en euros ne sont plus aussi rémunérateurs que par le passé. Depuis 2 ans, ils rapportent, en moyenne, 1,80 % avant fiscalité, bien en deçà des 3 à 5 % servis auparavant. Réorienter tout ou partie de l'épargne du fonds en euros vers des placements immobiliers - comme des parts de sociétés civiles immobilières (SCI), de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI) - vous permettra de profiter des bons rendements de l'immobilier (entre 4 et 5 % par an en moyenne) et d'une fiscalité favorable. Tant que vous ne retirez pas d'argent, les sommes placées dans l'assurance vie ne sont pas imposées. Et, en cas de rachat, vous bénéficiez d'une fiscalité favorable (prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % + 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 %). Du fait de leur liquidité, les organismes de placement collectif immobilier, dits «OPCI», sont donc mis en avant par les assureurs et s'avèrent particulièrement intéressants pour dynamiser un contrat d'assurance vie. Sauf exception (LF Opsis Épargne Immobilière de La Française REM), tous sont éligibles à l'assurance vie. Pour investir, privilégiez les contrats qui offrent le maximum de choix.

Vérifiez la toiture avant d'acheter!

À la suite de l'achat par l'intermédiaire d'une agence immobilière d'un lot de 5 appartements dans un immeuble ancien, un couple d'acquéreurs constatant l'état déplorable de la toiture ont assigné le vendeur en résolution de la transaction, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Pour obtenir gain de cause, les époux ont invoqué le caractère caché des vices affectant la toiture puisqu'ils n'avaient pas pu accéder aux combles fermés par un cadenas. Malgré cet argument, la justice leur a donné tort, en considérant qu'il ressortait du rapport d'expertise que les problèmes existants sur la toiture étaient visibles à l'œil nu depuis les combles, accessibles par une porte dont seul le vendeur avait la clé. Les juges ont pourtant estimé qu'il n'était pas prouvé que le vendeur ait volontairement omis de remettre la clé à l'agence immobilière et que l'accès aux combles ait ainsi pu être refusé aux acquéreurs. Jugeant que l'absence de visite des combles était imputable à leur négligence, la justice a donc rejeté leur demande en résolution de la vente et en indemnisation, car l'état de la toiture ne constituait pas un vice caché, mais un vice apparent dont ils pouvaient se convaincre eux-mêmes.

Rachat de trimestres de retraite: ne vous y prenez pas trop tôt!

Racheter des trimestres de cotisation manquants auprès du régime de base vous permet de partir plus tôt à la retraite, tout en percevant une meilleure pension. Plus vous avancez en âge, plus le coût d'un rachat est élevé. La tentation est donc grande de racheter ses trimestres le plus tôt possible pour les payer moins cher. Il existe même une formule «à prix cassé» pour les jeunes qui adoptent cette solution dans les 10 ans suivant la fin de leurs études. Mais un rachat effectué longtemps à l'avance risque de ne servir finalement à rien si la réglementation change ou si votre situation professionnelle évolue. Mis à part les années d'expatriation, pour lesquels il faut faire la demande de rachat dans les 10 ans à compter du retour en France, il est préférable de racheter vos trimestres dans l'année qui précède votre départ à la retraite, une fois que vous aurez tous les paramètres en main. Seul inconvénient de cette stratégie: elle vous prive de la possibilité d'étaler vos paiements, car vous ne pouvez demander le versement de votre pension que lorsque vous avez payé la totalité de ce que vous devez pour le rachat.