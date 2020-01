Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Ce qu'il faut retenir cette semaine en matière de finances personnelles ( Crédits:Unsplash Nathan Dumlao))

En 2020, les épargnants auront la possibilité de faire un don solidaire grâce à leur LDDS

À partir du 1er juin 2020, les banques devront proposer, chaque année, aux clients détenteurs d'un Livret de développement durable solidaire (LDDS) de reverser sous forme de don tout ou partie du produit des intérêts à des organismes solidaires (associations et entreprises œuvrant en faveur de l'insertion, du logement social ou de l'environnement). Les bénéficiaires doivent être inscrits sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire tenue par le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui la publiera sur son site Internet. En outre, le fonctionnement du LDDS reste inchangé. Réservé aux majeurs, ce livret d'épargne défiscalisé rapporte actuellement 0,75 % net /an, pour 12 000 € de versements, au maximum. Les intérêts accumulés sur un LDDS sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Tout comme le Livret A, son taux de rémunération est gelé jusqu'au 1er février 2020.

Locataire ou propriétaire de trottinette électrique, assurez-vous!

Trottinettes, hoverboards, gyropodes, monoroues... La circulation des engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) est réglementée depuis le 23 octobre dernier avec un nouveau décret qui a fait entrer ces nouveaux moyens de locomotion dans une catégorie spécifique du code de la route. Ce qui les rend plus faciles à assurer. Pour l'instant, la plupart des usagers utilisant un véhicule personnel ou en libre-service ne sont pas protégés par leur contrat d'assurance habitation ou auto. Or, en cas de défaut d'assurance le responsable d'un accident s'engage dans une procédure complexe. La victime est indemnisée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui prend en charge intégralement les dommages corporels de la victime avant de se retourner contre le responsable de l'accident pour lui réclamer les sommes versées, majorées de 10 % de frais d'intervention. L'été dernier, le nombre de dossiers en cours de traitement par le FGAO avait doublé (60 en août, contre 30 en juin). Si vous êtes utilisateur d'EPDM, il est donc conseiller de vérifier auprès de votre assureur si vous êtes couvert. S'il n'a aucune solution à vous proposer, souscrivez une garantie responsabilité civile et, si possible, une garantie conducteur chez un courtier.

Assurance vie: chers prélèvements sociaux

Les 17,2 % de prélèvements sociaux sur les gains de l'assurance vie pèsent plus lourd que l'impôt (7,5 % ou 12,8 %, selon les cas) et ne bénéficient ni de l'abattement après 8 ans ni de l'exonération en cas de coup dur (licenciement, retraite anticipée, invalidité, liquidation judiciaire). Pire, ils réduisent la performance des fonds en euros, en amputant chaque année les intérêts crédités. Sur les autres supports (UC: unités de comptes), ils ne sont payés qu'en cas de rachat, aux taux en vigueur à cette date. Si vous subissez une moins-value sur vos UC, les prélèvements sociaux payés en trop, au fil du temps, sur les intérêts des fonds en euros vous seront remboursés. Autre mauvaise nouvelle, seuls 6,8 % des prélèvements sociaux sont déductibles des revenus. Encore faut-il être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu car rien n'est déductible avec le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) ou le prélèvement forfaitaire unique (PFU). Sachez enfin que si vous relevez de la sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse, vous êtes redevable d'un prélèvement de solidarité de 7,5 % et non des 17,2 %. Pour y avoir droit, vous devez remettre à l'assureur un justificatif d'affiliation et une attestation sur l'honneur.

Les Ehpad épinglés par la DGCCRF sur leur facturation

La Répression des fraudes (DGCCRF) alerte sur le respect des droits des résidents en maisons de retraite médicalisée en ce qui concerne la facturation. Sur près de 550 Établissements hébergeant des personnes âgées (Ehpad), 284 rappels de la réglementation, 85 injonctions de mise en conformité et 3 procès-verbaux administratifs ont été émis. Les agents de la Répression des fraudes ont constaté que le paiement des frais de réservation avant la signature du contrat, qui s'analysent comme des arrhes, était rarement consigné par écrit. Par ailleurs, des manquements ont été relevés sur la remise au résident d'une note détaillée mentionnant le reste à charge dû, de même que sur le détail de l'ensemble des prestations facturées. Pour les bénéficiaires de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est fixé chaque année par arrêté du président du conseil départemental. Les changements de tarifs doivent donc faire l'objet d'un avenant tarifaire au contrat, afin d'en informer le résident ou son représentant légal. Or, un manque d'information en cas d'augmentation du prix de l'hébergement a également été constaté.

Des utilisations frauduleuses du «crédit lombard»

Forme particulière de prêt garanti par le nantissement d'actifs financiers (d'un portefeuille de titres déjà détenu par exemple), le crédit lombard permet à l'emprunteur de disposer de leur valeur, sans avoir à les céder. Autrement dit, l'établissement financier lui prête son propre argent, mais à condition qu'il possède suffisamment d'actifs, le montant du prêt étant inférieur à celui des valeurs gagées. À la faveur de la mise en place de l'échange automatique d'informations en matière bancaire et de la chasse aux comptes étrangers non déclarés, certains contribuables ont utilisé le crédit lombard pour se délester de leurs avoirs occultes. Pour cela, ils souscrivaient (hors de France) un prêt lombard adossé à un compte non déclaré. Ils consommaient la somme prêtée ou l'investissaient dans de nouveaux actifs. Au terme de l'emprunt, le remboursement du prêt intervenait par le transfert des actifs gagés à l'établissement prêteur, ce qui faisait «disparaître» les avoirs non déclarés. Il faut savoir que cette pratique est sanctionnable fiscalement sur le fondement de l'abus de droit, et qu'elle peut aussi faire l'objet de poursuites pénales pour blanchiment de fraude fiscale.

Retraite: la pénibilité au travail devrait être mieux prise en compte

Actuellement, les salariés du privé qui sont exposés à l'un des facteurs de pénibilité fixés par la réglementation (bruit, manutention, utilisation d'agents chimiques ou travail de nuit...) bénéficient d'un «compte professionnel de prévention» (C2P) sur lequel ils peuvent cumuler des points. Ces points peuvent être utilisés pour financer une formation, un temps partiel sans perte de salaire, mais également pour anticiper sa date de départ en retraite, dans la limite de 8 trimestres maximum, à partir à 60 ans. Cependant, les fonctionnaires et agents des régimes spéciaux disposant de leurs propres systèmes de départ anticipé ne sont pas éligibles au C2P. Dans le futur régime universel de retraite, le gouvernement souhaite que la pénibilité soit prise en compte selon des critères identiques pour tous. Le projet de réforme des retraites prévoit donc d'ouvrir le C2P aux fonctionnaires et salariés de régimes spéciaux. 250 000 personnes supplémentaires pourraient ainsi en bénéficier. De même, la retraite pour incapacité permanente qui permet un départ à 60 ans, sans décote, devrait être étendue à ces catégories. L'exécutif prévoit également de pérenniser le dispositif de départ anticipé pour carrières longues, avec les mêmes critères qu'aujourd'hui où 1/4 des assurés (salariés, indépendants et fonctionnaires) partent à la retraite dès 60 ans lorsqu'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans.

Parking de copropriété: des aides pour se brancher

Pour installer des bornes de recharge dans son parking, la copropriété peut bénéficier de coups de pouce financiers. En effet, le programme Advenir (Aide au développement des véhicules électriques grâce à de nouvelles infrastructures de recharge), doté d'une enveloppe de 15 M€, vise à équiper 3 000 copropriétés d'ici à 2022. Il propose 2 primes, distinctes mais cumulables: Advenir solution individuelle ou partagée et, c'est tout nouveau, Advenir 3 000 copropriétés. Advenir couvre 50 % des coûts de fourniture et d'installation des bornes de recharge, jusqu'à 600 € pour une solution individuelle et 1 300 € pour une solution collective. Le plafond de la prime peut être augmenté de 360 € si l'installation est dotée d'un pilotage énergétique de la recharge. Advenir 3 000 finance quant à lui 50 % du coût de l'infrastructure collective (hors installation des bornes de recharge). L'aide est plafonnée à 4 000 € jusqu'à 50 places, plus 75 € par place supplémentaire au-delà de 50 places, dans la limite de 15 000 € par copropriété. Elle est conditionnée à l'installation d'au moins une borne et se cumule avec d'autres aides nationales ou locales, dans la limite de 80 % du coût total des travaux. Les demandes doivent être déposées sur la plateforme en ligne Advenir (créez votre compte sur mon.advenir.mobi) et doivent correspondre à des offres commerciales préalablement labellisées.