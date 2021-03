Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Les frais de courtage en bourse sur les plans d'épargne en actions (PEA) ont baissé en 2020. Dans une copropriété, les frais induits par des charges impayées sont dus par le seul copropriétaire concerné par le non-paiement. La retraite progressive sera ouverte aux salariés en forfait jour à partir de 2022. Investir dans des crypto-monnaies est risqué et nécessite de faire attention aux arnaques. La semaine de l'Éducation financière, organisée par la Banque de France, se tient du 22 au 28 mars 2021. Les jeunes Franciliens en insertion professionnelle peuvent bénéficier d'une aide allant jusqu'à 1.300 euros pour passer leur permis de conduire. La SNCF a prolongé jusqu'au 9 mai 2021 les conditions d'échange et de remboursement des billets de train sur les grandes lignes.

Sommaire:

Banques: baisse des frais de courtage pour les PEA en 2020

Copropriété: qui est redevable des frais induits par les charges impayées?

La retraite progressive s'ouvrira aux salariés en forfait jour en 2022

Crypto-monnaies: un investissement risqué

La semaine de l'Éducation financière se tient du 22 au 28 mars 2021

Jusqu'à 1.300 euros d'aide au permis de conduire pour les jeunes Franciliens

Prolongation du remboursement et de l'échange des billets de train

Banques: baisse des frais de courtage pour les PEA en 2020

Les frais de courtage en bourse sur les Plans d'épargne en actions (PEA) ont baissé en 2020, grâce au plafonnement de ces frais via les mesures de la loi Pacte, relève l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans sa Lettre de l'Observatoire de l'épargne nº42. Cette diminution a été particulièrement notable pour les ordres de petits montants, avec une baisse moyenne de 40% en 2020 par rapport à 2019. Par contre, le coût moyen des ordres passés depuis un compte-titres ordinaire n'a pas évolué, note l'AMF. Quant aux frais des ordres passés en ligne auprès d'intermédiaires spécialisés, ils restent deux à trois fois moins élevés que ceux des banques traditionnelles.

Copropriété: qui est redevable des frais induits par les charges impayées?

Bien que la loi de 1965 sur les copropriétés dispose que les frais induits pour des relances, mises en demeure, prises d'hypothèque et actes d'huissier sont dus par le seul copropriétaire concerné par le non-paiement de charges, certains huissiers facturent en pratique le syndicat des copropriétaires. Dans une réponse à une question écrite de la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, le ministère de la Justice a réaffirmé les dispositions de la loi de 1965. «Les frais du recouvrement engagés sans titre par une copropriété à l'encontre d'un copropriétaire demeurent en principe à la charge de celle-ci mais sont imputés directement et exclusivement au copropriétaire débiteur dans le cadre de la répartition des charges», explique-t-il.

La retraite progressive s'ouvrira aux salariés en forfait jour en 2022

Le dispositif de retraite progressive permet à certains actifs en fin de carrière de percevoir une partie de leur pension tout en continuant à travailler à temps partiel. Selon la jurisprudence, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l'année ne pouvaient bénéficier de ce dispositif. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé cette différence de traitement entre salariés non conforme à la Constitution. Pour laisser au législateur le temps de s'organiser, le Conseil constitutionnel a choisi de reporter les effets de sa décision au 1er janvier 2022.

Crypto-monnaies: un investissement risqué

La valeur du bitcoin, la plus connue des crypto-monnaies, a quasiment doublé depuis le début de l'année 2021. Toutefois, une crypto-monnaie n'est pas une monnaie sur le plan juridique, car elle ne dépend d'aucune institution, ne bénéficie d'aucun cours légal dans aucun pays et ne peut constituer une valeur de réserve, met en garde le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'investissement en crypto-actifs est risqué, d'autant plus que de nombreux escrocs opèrent sur Internet. Avant tout investissement, il est donc préférable de consulter la liste noire de l'AMF recensant les sites d'arnaques liées aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs.

La semaine de l'Éducation financière se tient du 22 au 28 mars 2021

La semaine de l'Éducation financière, dont le thème est «Prenez soin de vous et de votre argent», se tient du 22 au 28 mars 2021, avec des conférences en ligne et des ateliers sur tout le territoire. Selon la Banque de France, en charge de l'organisation, l'objectif est de transmettre, dès le plus jeune âge, «les réflexes pour gérer au mieux financièrement son quotidien»: apprendre à établir un budget, épargner pour financer un projet, mesurer le coût d'un crédit, repérer les fraudes et arnaques, etc. Tous les événements sont recensés sur la page dédiée à la semaine de l'Éducation financière 2021 sur le site de la Banque de France.

Jusqu'à 1.300 euros d'aide au permis de conduire pour les jeunes Franciliens

Depuis le 1er mars 2021, la Région Île-de-France octroie une aide au permis de conduire d'un montant maximum de 1.300 euros à des jeunes Franciliens en insertion professionnelle. Pour être éligible, le jeune doit être âgé de 18 à 25 ans, résider en Île-de-France, disposer d'un contrat de formation avec une auto-école et être dans une démarche d'insertion professionnelle (stagiaire de la formation professionnelle, jeune inscrit et suivi en mission locale ou demandeur d'emploi résidant dans un quartier politique de la ville ou en zone rurale). La demande est à déposer sur la plateforme régionale mesdemarches.iledefrance.fr par le jeune ou un représentant de la structure attestant du caractère professionnel de la formation.

Prolongation du remboursement et de l'échange des billets de train

En raison de la poursuite de la crise sanitaire, la SNCF a décidé de prolonger les conditions d'échange et de remboursement des billets de train sur les grandes lignes, mises en place en décembre 2020. Ainsi, jusqu'au 9 mai 2021 inclus, tous les billets de train pour les voyages en TGV Inoui, OUIGO, TER en correspondance et Intercités sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'à trois jours inclus avant le départ. En cas d'échange, la différence de tarif reste toutefois à la charge du voyageur. Moins de trois jours avant le départ, les conditions tarifaires classiques des billets s'appliquent.