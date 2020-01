Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Ce qu'il faut retenir cette semaine en matière de finances personnelles ( Crédits: Alexas Fotos Pixabay)

Le début d'année est porteur de nouveautés. Tout d'abord, la liste noire des paradis fiscaux a été actualisée et il en est de même pour une autre liste bien utile, celle des sites non autorisés à proposer des services financiers. Ensuite, découvrez les incidences négatives de la loi de Finances pour 2020 sur les contrats d'assurance vie souscrits avant 1983. Cependant, cette même loi de finances allège progressivement le «droit de partage» en cas de divorce ou de séparation. Attention, sachez que la CNAM dénonce le nouveau site internet se vantant de pouvoir prescrire des arrêts maladie après une simple consultation en ligne. Apprenez tout sur la prolongation du dispositif d'investissement locatif «Cosse». Enfin, on en parle peu mais il est bon de savoir que le futur régime universel de retraite risque de ne pas favoriser la prise en compte du congé parental, bien au contraire.

Mise à jour de la liste noire française des paradis fiscaux

Dans le cadre de la lutte contre les paradis fiscaux, certains pays étrangers sont considérés comme non coopératifs d'un point de vue fiscal. Il s'agit des États et territoires non membres de la communauté européenne qui n'ont pas signé avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de renseignements avec l'administration fiscale, afin de réduire le risque d'évasion fiscale. En 2020, 13 pays sont inscrits sur la liste noire des paradis fiscaux, à savoir: Anguilla, les Bahamas, les Fidji, Guam, les Îles Vierges américaines, les Iles Vierges britanniques, Oman, le Panama, les Samoa américaines, les Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu. En pratique, six des sept États (le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Iles Marshall, Nauru et Niue) figurant dans la dernière liste établie en 2016, ont été retirés de la nouvelle version 2020. Autrement dit, la liste noire des paradis fiscaux augmente et compte désormais 13 noms, contre 7 auparavant. Depuis la loi de lutte contre l'évasion fiscale de 2018, la France y ajoute automatiquement les pays figurant sur celle établie par l'Union européenne.

Actualisation de la liste des sites non autorisés à proposer des services financiers

Dans un contexte de recrudescence des escroqueries financières sur internet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a ajouté près de 200 nouveaux portails à sa liste noire des sites et entités proposant des placements bancaires sans y être autorisés. Cependant, de nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d'une entité ou d'un site ne figure pas sur la liste noire, cela ne signifie pas pour autant qu'il est autorisé à proposer des crédits ou des livrets d'épargne. L'internaute doit donc impérativement vérifier si son interlocuteur figure sur le registre des agents financiers agréés et sur le site internet de l'ORIAS, organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires. En cas d'escroquerie, les victimes doivent porter plainte et fournir aux autorités judiciaires toutes les informations possibles (références des transferts d'argent, contacts identifiés, adresses, courriels, Skype, etc.). L'ACPR leur recommande également de contacter Info escroqueries en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9:00 à 18:30) et d'effectuer un signalement, même en l'absence de préjudice, afin de contrer d'autres tentatives d'escroquerie.

Les anciens contrats d'assurance vie ne bénéficient plus d'exonération fiscale

Même si l'assurance vie figure toujours parmi les placements préférés des Français, la fiscalité qui lui est applicable sur les gains engrangés s'alourdit chaque année un peu plus. Selon les dates de souscription du contrat et de versement des primes, l'impôt dû varie au point qu'un même contrat peut comporter plusieurs segments fiscaux, obéissant à des règles différentes. Après avoir révisé le régime fiscal des contrats souscrits après 1983, en imposant les gains issus des primes versées depuis le 27 septembre 2017 au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, c'est au tour des contrats conclus avant 1983 de subir la fiscalité. Désormais, les produits se rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 sur des contrats d'assurance vie souscrits avant 1983 sont imposés au taux de 7,5 % pour les contrats dont l'encours est inférieur à 150 000 € et, au-delà de ce montant, au taux de 12,8 %. Dans les deux cas, les prélèvements sociaux de 17,2 % s'ajoutent, soit un total respectif de 24,7 % et de 30 %. Cette réforme s'applique à tous les dénouements, rachats ou cessions de contrats intervenus depuis le 1er janvier 2020.

Baisse progressive du «droit de partage» en cas de divorce ou de séparation

Les personnes qui se partagent des biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit, sont soumises à un droit de partage dont le taux s'élève à 2,5 % de la valeur des biens partagés. Estimant que cette taxe alourdit considérablement le coût des divorces et peut, de facto, retarder les opérations de liquidation, la loi de Finances pour 2020 abaisse en deux temps le taux du droit de partage applicable en cas de divorce des époux, de séparation de corps ou de rupture d'un pacte civil de solidarité. Ainsi, ce pourcentage sera ramené à 1,8 % en 2021 et à 1,10 % en 2022, soit un taux égal à celui qui prévalait avant la loi de finances rectificative pour 2011. Pour justifier cette réduction, le gouvernement avait rappelé lors de l'examen du projet de loi de Finances pour 2020, que la hausse du taux adoptée en 2011 avait une vocation provisoire puisqu'elle visait à gager un mécanisme de lissage sur six ans d'augmentation du délai de reprise en matière de droits de succession. En revanche, le taux reste fixé à 2,5 % pour tous les autres partages.

Investissement locatif: le «Cosse» est prorogé pour 3 ans

Le dispositif d'investissement locatif «Louer abordable», également appelé «Cosse» du nom de l'ancien ministre du Logement, permet au propriétaire qui donne en location un logement à un niveau de loyer maîtrisé à une personne qui en fait son habitation principale, de bénéficier d'un abattement fiscal allant de 15 à 85 % en fonction de la zone géographique où se situe le bien. En contrepartie, le propriétaire doit obligatoirement louer dans le cadre d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dans le secteur intermédiaire, social ou très social. Alors qu'il devait arriver à échéance fin 2019, le régime «Cosse» est prorogé pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Cependant, un autre changement interviendra pour les conventions conclues à compter du 1er juillet 2020. En effet, la déduction fiscale accordée au titre du «Cosse» sera alors subordonnée au respect d'un niveau de performance énergétique globale, qui sera fixé prochainement par arrêté.

L'Assurance maladie met en garde les internautes contre «Arretmaladie.fr»

Créé récemment, le site de consultations médicales en ligne «arretmaladie.fr» propose de consulter un médecin à distance, afin d'obtenir jusqu'à 3 jours d'arrêt maladie. Estimant que ce portail véhicule une information inexacte qui trompe les assurés et s'écarte de la déontologie médicale, la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) alerte les assurés sur le fait que la prise en charge des téléconsultations appelle le respect d'un certain nombre de conditions, qui ne sont pas remplies en cas de recours à ce site. Leurs visites en ligne sur arretmaladie.fr ne seront donc pas remboursées. Par ailleurs, la CNAM rappelle que les arrêts maladie relèvent d'une prescription médicale et doivent intervenir à l'initiative du médecin. Selon elle, les modalités de demande et d'obtention d'un arrêt de travail prévues par le site apparaissent contraires aux recommandations de bonnes pratiques édictées par les autorités compétentes. La CNAM a d'ores et déjà annoncé l'avoir mis en demeure de cesser ses activités et avoir engagé une action en référé auprès des tribunaux.

Le congé parental d'éducation serait moins pris en compte dans le futur régime de retraite

Il arrive souvent qu'à la naissance d'un enfant, l'un des parents, souvent la femme, arrête de travailler ou passe à temps partiel pour s'occuper du nouveau-né. Actuellement, les personnes concernées sont affiliées à l'Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), ce qui leur permet de se constituer une petite retraite, comme si ce parent avait travaillé au Smic. Avec la mise en place du système universel de retraite, un tel dispositif pourrait continuer d'exister, mais le gouvernement propose de verser aux parents en congé parental des droits à la retraite sur la base de 60 % du Smic pendant les 3 premières années de l'enfant, et pendant les 6 premières années à partir du troisième enfant. Pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur du nouveau système, les majorations de durée d'assurance - à savoir: 8 trimestres dans le secteur privé pouvant être répartis entre le père et la mère pour les enfants nés après 2010 ; 2 trimestres pour les femmes dans la fonction publique - ainsi que la majoration de 10 % pour les parents salariés du privé ayant 3 enfants ou plus à cette date, continueront à s'appliquer.