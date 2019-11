Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Tout ce qu'il faut savoir cette semaine pour vos finances personnelles ( Crédits : Luctheo Pixabay)

La liste des meublés loués sur Airbnb ou Abritel pourront être réclamée par les mairies

À l'instar de Paris, Bordeaux et Lyon, de nombreuses villes ont instauré un service de déclaration préalable pour la location en meublé de tourisme, avec délivrance d'un numéro d'enregistrement. Pour être autorisé à louer son logement sur une courte durée, le propriétaire doit impérativement le mentionner sur son annonce. Par ailleurs, dans les communes où la réglementation sur le changement d'usage est applicable, une résidence principale ne peut pas être louée plus de 120 jours au cours d'une même année civile (sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure). Afin de s'assurer que ce nombre de jours n'est pas dépassé, les communes, qui ont mis en œuvre la procédure d'enregistrement, pourront, dès le 1er décembre 2019, demander une fois par an aux plateformes en ligne de location saisonnière type Airbnb ou Abritel de leur communiquer, pour chaque meublé loué sur leur territoire, l'adresse (avec le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement) et, lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration et le nombre de jours où il a été mis en location par son intermédiaire. Le portail interrogé aura alors un mois pour répondre.

On n'abat pas un arbre pour quelques feuilles

Le fait de devoir ramasser les feuilles mortes de l'arbre du voisin est certes un inconvénient, mais ne constitue pas nécessairement un trouble anormal de voisinage. Ainsi, celui qui en a assez de ramasser les feuilles des arbres de son voisin chaque automne ne peut exiger leur abattage. En effet, il faut démontrer le caractère exagéré de la nuisance. Cela peut se faire avec l'aide d'un huissier. Mais il faut savoir que la Justice apprécie la situation au cas par cas. Par exemple, l'accumulation de feuilles sur un terrain et dans les chéneaux ne constitue pas un trouble anormal de voisinage dans une zone arborée. Le fait de devoir nettoyer régulièrement les gouttières d'une maison à la campagne n'en est pas un non plus. En revanche, les juges estiment qu'il s'agit bien d'un trouble de voisinage si la chute des feuilles rend le sol glissant et l'abattage de l'arbre peut être décidé en dernier recours. Mais la plupart du temps, son propriétaire est condamné à verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice. Ils ont ainsi pu être estimés à 1 000 € dans ce cas. Le juge peut néanmoins exiger l'abattage si c'est le seul moyen de faire cesser les désordres. Pour le propriétaire fautif, ce risque est plus grand si l'arbre a moins de 30 ans et est planté à moins de 2 m de la propriété voisine.

Des sites frauduleux proposent des actions de la Française des Jeux

Les particuliers peuvent désormais investir au capital de la Française des Jeux (FDJ), société privatisée par l'État. Cependant, l'Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde les épargnants contre certains sites internet offrant la possibilité d'acquérir des actions de la FDJ sans y être autorisés. Ainsi, le nom de la Française des Jeux est susceptible d'être utilisé de manière abusive. L'AMF avertit que les sommes confiées par les particuliers à de faux intermédiaires disparaissent purement et simplement, sans possibilité de les recouvrer. Afin d'éviter ces situations, le gendarme de la Bourse appelle à la vigilance et au discernement des investisseurs intéressés. Pour s'assurer que l'intermédiaire qui propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, il est recommandé de consulter le registre des agents financiers (Regafi) et celui des intermédiaires autorisés dans la catégorie de Conseiller en investissement financier (CIF). Il est également recommandé de vérifier si le prestataire ne figure pas sur les listes noires publiées par l'AMF.

Payer moins d'impôt en faisant des dons

Les versements au bénéfice d'organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable (soumis au barème) du foyer fiscal. Ce taux est porté à 75 % pour des dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, dans la limite d'un total de 546 €, soit un avantage fiscal de 409 € en 2019, mais aussi, dans la limite de 1 000 €, aux dons pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, consentis entre le 16 avril et le 31 décembre 2019 au Trésor Public, au Centre des monuments nationaux, à la Fondation de France, à la Fondation du patrimoine ou à la Fondation Notre-Dame. Au-delà de ces plafonds, l'excédent donne droit à la réduction au taux de 66 %. Au 15 janvier 2020, le contribuable percevra une avance de 60 % sur certains crédits et réductions d'impôt (dont celles sur les dons), calculée d'après ceux obtenus pour ses revenus de 2018. Leur montant réel sera régularisé en juillet 2020. Si le montant de l'avance s'avère trop élevé, le contribuable peut en avertir l'administration fiscale, et le moduler à la baisse à partir de son espace personnel sur le site impots.gouv.fr.

Le syndic pourra bientôt récupérer les charges impayées sur les loyers du locataire du propriétaire défaillant

En 2017, 70 % des contentieux portant sur la copropriété en France concernaient des impayés de charges. Lorsqu'un copropriétaire ne paye pas sa contribution, le syndic de copropriété doit engager les démarches nécessaires pour recouvrir les sommes dues. Dans un premier temps, une mise en demeure est adressée au copropriétaire défaillant. Si l'impayé persiste, le syndic peut procéder dans un second temps à l'envoi d'une lettre de rappel avant de saisir les tribunaux. Afin d'alléger cette procédure contraignante, le syndic pourra, dès le 20 juin 2020, gérer la mise en œuvre d'une hypothèque au profit du syndicat de copropriétaires, sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation. Dès juin prochain, les sommes dues à une copropriété pourront donc être réglées sur les meubles garnissant les locaux du copropriétaire débiteur (mobilier, argenterie, tableaux, livres, linge, etc.) mais aussi sur les montants dus par son locataire.

Le paiement de la CFE est fixée au 16 décembre 2019 pour les indépendants

À l'occasion de la mise à disposition des avis de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2019 dans les espaces professionnels sur impots.gouv.fr, le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé que près d'1,2 million d'établissements (soit 1/4 des assujettis à la CFE) sont exonérés de cette cotisation cette année. Cette exemption concerne les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires ou de recettes de moins de 5 000 € et qui n'ont pas de local professionnel (ou dont la valeur locative est peu élevée). Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe au-dessus du seuil d'exonération, la date limite de paiement de la CFE est fixée au 16 décembre 2019 minuit. Les avis d'impôt de CFE n'étant accessibles qu'en ligne, les professionnels (auto-entrepreneurs, entreprises, micro-entrepreneurs, professions libérales) doivent, préalablement au paiement, créer un compte dans leur espace professionnel sur le site internet des impôts. Pour cela, il faut se connecter au site des impôts, rubrique «Créer et activer mon espace professionnel». Le compte doit ensuite être activé dès la réception du code confidentiel envoyé par courrier ;

L'impact de la réforme des retraites sur les rachats de trimestres

Si vous êtes proche de la retraite, racheter des trimestres peut vous permettre de majorer votre durée d'assurance et de partir dès 62 ans avec une meilleure pension. Ainsi, le rachat de trimestres de cotisation (déductible en totalité du revenu imposable) n'est intéressant que dans les régimes qui tiennent compte de votre durée d'assurance pour calculer votre retraite. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des régimes complémentaires des professions libérales, à l'exception de celui des kinésithérapeutes et de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav). Pour ces professionnels, un rachat de trimestres dans leur régime de base n'a aucun impact sur le montant de leur retraite complémentaire. De même, le rachat de trimestres risque de ne plus être avantageux avec l'institution d'un âge pivot (ou âge du taux plein) dans le futur régime universel, qui n'inclut pas la durée d'assurance. Pour les assurés nés à partir de 1963, mieux vaut donc attendre car ils auront toujours le temps de racheter leurs trimestres une fois la réforme votée, si le rachat retrouve son intérêt.