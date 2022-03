Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

Le Livret A et le LDDS ont collecté plus de 10 milliards d’euros depuis le début de l’année 2022. Un nouveau moteur de recherche permet de se renseigner sur les successions vacantes. Les locataires souhaitant résilier leur bail peuvent utiliser un modèle de préavis fourni par le site Service-public.fr. Il est désormais possible de porter plainte en ligne pour des escroqueries ou des arnaques sur Internet. La trêve hivernale des expulsions locatives prend fin le 31 mars 2022. Les allocations versées par l’employeur au titre du télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 580 euros. L’Assurance retraite propose un nouveau service en ligne pour prendre rendez-vous avec un conseiller.

Sommaire:

Livret A et LDDS: plus de 10 milliards d’euros de collecte depuis début 2022

La collecte nette du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a atteint respectivement +2,94 milliards d’euros et +540 millions d’euros en février 2022, soit un total de +3,48 milliards d’euros. Cela porte la collecte nette sur ces deux livrets d’épargne défiscalisée à 10,28 milliards d’euros depuis le début de l’année 2022. Ces deux produits ont bénéficié de la hausse de leur taux à 1% au 1er février 2022, la première augmentation depuis dix ans. À fin février 2022, l’encours total sur les deux livrets se chiffrait à 479,9 milliards d’euros.

Successions vacantes: lancement d’un moteur de recherche

Chaque année, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) est nommée curateur d’environ 13.000 successions dites vacantes, c‘est-à-dire sans héritiers ayant accepté ou réclamé leur dû. Un nouveau moteur de recherche a été lancé sur le site des impôts afin de se renseigner sur l’ouverture d’une succession vacante et l’avancée du dossier. Ce nouveau service peut être utile aux créanciers, aux héritiers, aux notaires , aux avocats, aux tribunaux ou encore aux syndics. Dans un second temps, il sera également possible aux créanciers de produire de manière dématérialisée et sécurisée leurs créances et aux héritiers de revendiquer une succession.

Logement: un modèle de préavis à compléter en ligne

S’il compte résilier son bail , le locataire doit prévenir son propriétaire, ou l’agence immobilière gérant le logement, de son départ via un préavis. Le délai de préavis varie entre un et trois mois en fonction de la zone où est situé le logement. Le site Service-public.fr propose un modèle de préavis à remplir en ligne afin de simplifier cette démarche pour les locataires. Il est également possible de copier-coller ce modèle dans un logiciel de traitement de texte et d’y ajouter les informations spécifiques. La réception du préavis permet de déterminer la date du départ du locataire .

Arnaque sur Internet: portez plainte en ligne

Les arnaques sur Internet sont nombreuses: il peut s’agir d’un piratage de messagerie, de chantage en ligne, d’une escroquerie à la petite annonce ou encore d’une fraude liée à une vente en ligne . Il est désormais possible de porter plainte en ligne dans ces cas, soit via son compte France Connect, soit sur le site Service-public.fr. L‘objectif de ce nouveau service est d’éviter les déplacements dans un commissariat, même si le dépôt de plainte classique reste possible. L’équipe de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), chargée de traiter ces plaintes, répond généralement dans un délai de huit jours.

Fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives

La trêve hivernale des expulsions locatives , commencée le 1er novembre 2021, se termine comme prévu le 31 mars 2022. En 2021, en raison de la crise sanitaire, la fin de la trêve hivernale avait été repoussée de deux mois, à fin mai 2021. Pendant cette période, les locataires ne peuvent pas être expulsés de leur logement, notamment pour cause de loyers impayés , et les coupures d’électricité et de gaz ne sont pas autorisées. En revanche, la trêve ne s’applique pas à certaines personnes comme les squatteurs occupant un domicile, un garage ou un terrain, ou encore celles qui bénéficient d‘un relogement correspondant à leurs besoins familiaux.

Télétravail: des exonérations d’impôt pour les frais engagés en 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux salariés ont continué à télétravailler en 2021. En 2020, une exonération des allocations versées par l’employeur au titre du télétravail avait été mise en place à hauteur de 550 euros par an. Cette exonération d’ impôt sur le revenu est reconduite pour les revenus perçus en 2021, cette fois dans la limite de 580 euros pour l’année. Les allocations versées par l‘employeur pour couvrir les frais de télétravail à domicile peuvent prendre la forme d’indemnités, de remboursements forfaitaires ou de remboursements de frais réels. Il revient aux employeurs d’identifier ces allocations dans les informations transmises à l’administration fiscale.

Retraite: un nouveau service en ligne pour prendre rendez-vous

Depuis le début du mois de mars 2022, le portail de l’Assurance retraite propose un service en ligne pour prendre rendez-vous avec un conseiller retraite. Ce nouveau service a pour objectif de simplifier la prise de rendez-vous pour les assurés souhaitant préparer leur retraite , demander leur départ à la retraite ou tout simplement faire le point sur leur dossier. Trois types de rendez-vous sont proposés: physique dans l‘agence retraite la plus proche de l’assuré, téléphonique ou en visioconférence. Depuis le 1er mars 2022, plus de 10.000 rendez-vous ont déjà été pris via ce nouvel outil.