Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Ce qu'il faut retenir cette semaine en matière de finances personnelles ( Crédits: Adobe Stock))

Il est temps d'y voir plus clair sur ce que la réforme des retraites prévoit pour les veuves et veufs. Bonne nouvelle, dès l'été vous ne devriez plus être harcelé au téléphone par les vendeurs de contrats d'assurance. En matière d'assurance vie, les nouveaux contrats semblent plus avantageux que les anciens. On vous invite donc à faire le point avant de procéder à tout transfert de vos contrats. Votre syndic professionnel vous coûte trop cher? Vous pouvez envisager le recours à un syndic bénévole. Adeptes du vélo ou du covoiturage pour vous rendre à votre travail? Apprenez-en plus sur le nouveau forfait mobilité durable. Les taux d'usure des prêts consentis par les banques sont en baisse. Néanmoins, sachez que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Enfin, les gérants de SCI familiales devraient accueillir avec soulagement les mesures d'assouplissement des formalités obligatoires.

Réforme des retraites: la réversion harmonisée

Compte tenu de la grande hétérogénéité des régimes de réversion des pensions de retraite, les personnes veuves ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Le gouvernement propose d'harmoniser les divers régimes de réversion et de garantir au conjoint survivant l'équivalent de 70 % de la somme des pensions du couple. Et ce, quel que soit le statut professionnel du défunt. Actuellement, le conjoint survivant touche 54 % de la pension de retraite de son mari ou de sa femme décédés au régime général, 50 % dans les régimes de fonctionnaires, et 60 % à l'Agirc-Arrco. Dans le futur système de retraite universel, la personne veuve conservera, au titre de la réversion, 70 % des droits à retraite dont bénéficie le couple, sans qu'aucune condition de ressources ne soit imposée. La pension de réversion sera donc attribuée à partir de 62 ans et restera réservée, comme actuellement, aux couples mariés. Pour garantir la situation des couples d'ores et déjà à la retraite, les droits à réversion pour toute personne devenant veuve d'un conjoint parti à la retraite avec les règles du système actuel (donc jusqu'en 2037) seront inchangés.

Assurances: vers la fin du démarchage téléphonique?

À partir du 1er juillet 2020, vous ne serez plus harcelé au téléphone pour souscrire des contrats d'assurance. Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a entendu la demande de 5 associations - Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), Association Force ouvrière consommateurs (Afoc), Familles rurales, UFC-Que Choisir et Union nationale des associations familiales (Unaf) - qui réclamaient l'interdiction du démarchage téléphonique dans ce secteur. Il a adopté, le 19 novembre, un avis pour que cessent ces pratiques. Le démarcheur téléphonique devra désormais s'assurer que le consommateur souhaite bien poursuivre la conversation. S'il refuse, le démarcheur ne pourra plus le rappeler. Son consentement oral ne suffira plus. Il devra signer le document précontractuel qu'il aura reçu, et le renvoyer à la compagnie d'assurances. Enfin, la résiliation d'un contrat signé à la suite d'un démarchage pourra se faire par simple courrier électronique. La CLCV demande que l'ensemble des engagements pris et apparaissant dans l'avis du CCSF se traduisent le plus rapidement possible par un texte de loi. À noter qu'une proposition de loi visant à interdire purement et simplement le démarchage téléphonique a été déposée le 16 octobre dernier à l'Assemblée nationale.

Les anciens contrats d'assurance vie rapportent moins que les nouveaux

Fin octobre 2019, près de 1 780 Mds € étaient placés en assurance vie. Après avoir analysé 224 contrats d'assurance vie tant ouverts à la commercialisation que fermés, la CLCV estime que la performance moyenne des contrats en euros se situe à 1,83 % en 2018, en recul de 0,13 % par rapport à l'année précédente, un chiffre identique aux données publiées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le détail, le rendement moyen des contrats d'assurance vie ouverts à la souscription (1,87 %) est plus élevé que pour ceux fermés à la commercialisation (1,76 %). Face à ce constat, l'association invite les épargnants à profiter des possibilités de transfert des contrats, au sein d'une même compagnie, afin de ne pas être pénalisés par des contrats anciens généralement maltraités par les banquiers et assureurs. En cas de transfert, l'association incite à la vigilance sur les garanties offertes. Par exemple, si la quasi-unanimité des contrats fermés à la souscription garantissait le capital investi, la moitié seulement des contrats ouverts à la souscription l'offrent encore. Par ailleurs, on constate une tendance à la baisse des frais sur versements (3,25 % pour les contrats d'assurance vie fermés à la souscription, contre 2,33 % pour les nouveaux) et à la hausse des frais de gestion. Or, les frais de gestion sont plus pénalisants à terme car ils sont prélevés chaque année pendant toute la durée du contrat.

Pour réduire vos charges de copropriété, osez le syndic bénévole!

Si la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété des immeubles impose la désignation d'un syndic, celui-ci n'est pas nécessairement un professionnel. Il peut s'agir d'un syndic bénévole, élu parmi les copropriétaires. Depuis la loi Alur, il doit posséder au moins un lot (même une cave ou un garage) dans l'immeuble. Le recours au syndic bénévole s'impose parfois aux très petites copropriétés (moins de 5 lots) qui n'intéressent pas les syndics professionnels ou alors moyennant des honoraires très élevés (4 000 ou 5 000 €). Un syndic bénévole effectue les mêmes tâches qu'un professionnel. Attention, sa responsabilité peut être engagée en cas de faute (par exemple, s'il n'a pas fait voter la réfection d'une toiture qui a été à l'origine d'un accident). Il est conseillé de se faire aider en adhérant à une association (Association des responsables de copropriétés, Union nationale des propriétaires immobiliers...) et il est recommandé de souscrire une assurance en responsabilité civile (de 100 à 150 €). Un syndic non professionnel est rarement rémunéré (cela reste néanmoins possible), mais il peut se faire rembourser les frais engagés pour sa mission (timbres, téléphone, déplacements...).

Trajets domicile-travail: des mesures pour favoriser les déplacements à vélo

Depuis le 1er janvier 2020, les employeurs peuvent prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés pour se rendre au travail à vélo (ou en covoiturage), s'ils mettent en place le nouveau forfait mobilité durable prévu par la loi d'orientation des mobilités (LOM). Soit une aide de 400 € par an, exonérée d'impôt pour le salarié et de cotisations sociales pour l'employeur. Cette aide remplace l'indemnité kilométrique vélo (200 €/an). Elle pourra être cumulée avec la prise en charge par l'employeur de la moitié de l'abonnement aux transports en commun, celle des frais de carburant, ou encore des aides locales, à l'image de la prime à l'acquisition du vélo mise en place en Île-de-France (50 % du prix d'achat, plafonné à 500 €). L'employeur pourra choisir de verser l'aide sous la forme d'un titre-mobilité - comme les tickets restaurants -, valable dans les magasins de cycles (ou sur les plates-formes de covoiturage), afin de régler des frais d'entretien ou d'équipement. D'autres modes de déplacements partagés (scooters ou véhicules en libre-service) pourraient également être intégrés au dispositif par décret.

Baisse des taux maximaux pour les emprunts bancaires

Pour protéger ceux qui empruntent de l'argent auprès des banques, le législateur a défini un seuil de l'usure, c'est-à-dire un Taux annuel effectif global (TAEG) maximal auquel un prêt peut être accordé, sans risque pour un établissement de crédit d'engager sa responsabilité. Pour calculer ce seuil de l'usure, la Banque de France recueille les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d'un tiers. Publiés au Journal officiel à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant, les seuils de l'usure varient en fonction des catégories de prêts (crédit à la consommation, prêts immobiliers, découvert en compte, crédit renouvelable...), du montant emprunté et de la durée. En janvier 2020, les taux de l'usure reculent par rapport à octobre 2019 pour se situer à 2,60 % (2,67 % auparavant) pour les prêts immobiliers à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans, à 2,51 % (2,67 % auparavant) pour les prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à 2,61% (2,77 % auparavant) pour les prêts de 20 ans et plus, à 2,36 % pour les prêts variables (2,41 % auparavant) et à 2,92 % (2,99 % auparavant) pour les prêts relais. Pour tenter de reconstituer leurs marges, certaines banques n'hésitent pas à relever le coût des frais de dossiers qui peuvent désormais atteindre 1 % du montant emprunté. Cela peut donc entraîner une augmentation du TAEG, avec un risque plus élevé d'atteindre le taux d'usure pour les profils les plus fragiles.

SCI: registres et décisions, vers la fin du papier?

Même si elle revêt la forme civile, une société civile immobilière astreint les associés qui la composent à diverses formalités obligatoires (rédaction de statuts, nomination d'un gérant, tenue d'assemblées générales, rapports de gestion). Et le fait qu'ils soient issus d'une même famille ne les en dispense nullement. Dans une affaire récente, un père de famille peu désireux de rendre formellement compte de sa gestion, invoquait avoir pris les décisions en concertation avec ses associés, son épouse et ses trois enfants en l'occurrence. À ses yeux, le dépôt d'un rapport écrit annuel était inutile, compte tenu de leurs liens de parenté. Une erreur qu'il a payée de la perte de son mandat de gérant. Sans doute conscients de ces difficultés, les pouvoirs publics viennent d'assouplir quelque peu ces formalités. Depuis le 4 novembre 2019, le registre des délibérations et décisions collectives des associés, comme les procès-verbaux des assemblées, peuvent être établis et conservés sous forme dématérialisée. À condition qu'ils soient validés au moyen d'une signature électronique permettant d'identifier le signataire avec exactitude et empêchant toute modification ultérieure.