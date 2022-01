Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

La rémunération du Livret A et du LDDS passe de 0,5% à 1% le 1er février 2022. Les rendements nets des fonds garantis en euros pâtissent de la hausse de l’inflation en 2021. L’Autorité des marchés financiers a recensé l’arrivée de plus d’un million de nouveaux investisseurs particuliers sur les marchés d’actions depuis 2019. De nouvelles modalités de calcul des rendements des SCPI sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022. Les montants de la décote d’impôt sur le revenu ont été augmentés de 1,4% en 2022, par rapport à 2021. Le gouvernement a pris des mesures pour limiter la hausse des prix de l’électricité à 4% au 1er février 2022. Depuis le début de l’année 2022, un forfait unique s’applique pour un passage aux urgences non suivi d’une hospitalisation.

Livret A et LDDS: la rémunération passe à 1% au 1er février 2022

Le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) va passer de 0,5% à 1% au 1er février 2022, sa première hausse depuis 10 ans, dans un contexte de forte inflation (2,8% sur un an en décembre 2021). Par ailleurs, le taux du Livret d’épargne populaire (LEP) , déterminé selon une formule différente, va s’établir à 2,2% au 1er février 2022. À fin novembre 2021, l’encours total sur le Livret A et le LLDS atteignait 468,6 milliards d’euros. Ces deux livrets d’épargne défiscalisée représentent ainsi le troisième placement des Français, derrière l’assurance-vie et les dépôts à vue.

Assurance-vie: les rendements des fonds en euros frappés par l’inflation

L’association d’épargnants Afer, l’une des références sur le marché des fonds en euros en assurance-vie , a annoncé un taux de 1,70% pour 2021, au même niveau qu’en 2020 après des années de baisse. Les autres assureurs ont communiqué des rendements allant de 0,75% à 2,35% pour 2021 pour leurs fonds en euros. En raison de l’envolée des prix à la consommation (+2,8% sur un an en décembre 2021), le rendement net moyen des fonds garantis en euros devrait toutefois s’afficher en négatif en 2021. L’assurance-vie reste le placement préféré des Français, avec un encours total de 1.861 milliards d’euros à fin novembre 2021, en hausse de 4% sur un an.

Marchés d’actions: 1,1 million de nouveaux investisseurs particuliers depuis 2019

Entre début 2019 et fin 2021, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a recensé un peu plus de 1,1 million de nouveaux investisseurs sur les marchés d’actions . Le nombre d’épargnants intervenant en Bourse s’est par ailleurs maintenu à un niveau élevé en 2021: quelque 1,6 million de particuliers ont passé au moins un ordre d’achat ou de vente sur des actions, en hausse de 19% par rapport à 2020. Sur l’ensemble de l’année 2021, le nombre de transactions effectuées par les particuliers sur les actions a dépassé les 55 millions, un chiffre proche des niveaux exceptionnels de 2020, année de fort regain d‘intérêt des particuliers pour la Bourse.

SCPI: de nouvelles modalités de calcul pour évaluer les rendements

De nouvelles modalités de calcul d’évaluation des rendements des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 chez les sociétés adhérentes à l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Pour plus de transparence, le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) est remplacé par un taux de distribution calculant la valeur de la part au 1er janvier et sur les dividendes annuels bruts de fiscalité française et étrangère. L’Aspim a également révisé les notions de taux d’occupation financier (TOF) et de performance globale, afin de simplifier la comparaison des SCPI avec les autres placements immobiliers (OPCI, SCI et foncières cotées).

Impôts sur le revenu: les montants de la décote pour 2022

Les contribuables dont les revenus sont modestes bénéficient d’une décote d’impôt pour atténuer les effets de l’entrée dans le barème progressif de l’impôt sur le revenu. En 2022, les montants de cette décote ont été augmentés de 1,4% par rapport à 2021. Ainsi, ce dispositif concerne les contribuables dont l’impôt brut est inférieur à 1.746 euros pour une personne seule (célibataire, divorcée, séparée ou veuve) et à 2.889 euros pour les couples soumis à une imposition commune (mariés ou pacsés). Le calcul de la décote est le suivant: c’est la différence entre 790 euros et 45,25% du montant de la cotisation d’impôt brut pour une personne et entre 1.307 euros et 45,25% de l’impôt pour un couple.

Des mesures pour limiter la hausse des prix de l’électricité à 4%

Afin de limiter l’envolée des prix de l‘électricité, le gouvernement a mis en place un «bouclier tarifaire» en bloquant la hausse des tarifs réglementés de vente de l’ électricité à 4% TTC au 1er février 2022 pour les consommateurs résidentiels. L’exécutif a également décidé d’étendre le bouclier tarifaire en limitant la hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité à 4% pour les petits consommateurs professionnels. Ce bouclier est notamment rendu possible par la baisse pour un an de la taxe portant sur l’électricité à son niveau minimum prévu par le droit européen, représentant un coût budgétaire pour l’État de 8 milliards d’euros.

Santé: tarif unique pour un passage aux urgences sans hospitalisation

Le “forfait patient urgences” (FPU) est entré en vigueur au 1er janvier 2022. Il consiste en un tarif unique de 19,61 euros facturé à toute personne se rendant aux urgences d‘un hôpital pour des soins non suivis d’une hospitalisation et il est pris en charge par les assurances complémentaires santé . Ce forfait est réduit à 8,49 euros pour les personnes reconnues en affection de longue durée (ALD) et les bénéficiaires d’une rente d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle avec une incapacité inférieure aux deux tiers. Certaines personnes comme les patients atteints du Covid-19 ou les femmes enceintes, n’ont pas à le payer. Auparavant, un passage aux urgences sans hospitalisation était facturé au minimum 27,05 euros, dont 80% étaient pris en charge par l’Assurance-Maladie.