Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

La collecte nette sur le Livret A a atteint plus de 3 milliards d’euros en mars 2022. Près de 800.000 particuliers ont réalisé au moins un achat ou une vente d’actions au cours du premier trimestre 2022. Les propriétaires peuvent augmenter leurs loyers de plus de 2%. Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a reçu un nombre record de dossiers en 2021. Près de 50% des établissements bancaires proposent le virement instantané, mais ce service reste encore trop peu connu en France. Rattacher un enfant majeur au foyer fiscal présente certains avantages. Les salariés disposent de quinze jours pour choisir le versement ou l’épargne de leur prime d’intéressement et/ou de participation.

Sommaire:

Livret A: plus de 3 milliards d’euros de collecte en mars 2022

Actions: près de 800.000 investisseurs particuliers au 1er trimestre 2022

Les propriétaires peuvent augmenter leurs loyers de plus de 2%

Recours sans précédent au médiateur de l’AMF en 2021

Près de 50% des établissements bancaires proposent le virement instantané

Impôts 2022: les avantages du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal

Épargne salariale: 15 jours pour récupérer la prime ou la placer

Livret A: plus de 3 milliards d’euros de collecte en mars 2022

La collecte nette du Livret A s’est élevée à 3,02 milliards d’euros en mars 2022, en hausse par rapport au mois de mars 2021 (2,8 milliards d’euros). De son côté, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a collecté 650 millions d’euros en mars 2022, portant la collecte totale de ces deux livrets d’épargne défiscalisée à 3,67 milliards d’euros sur ce mois et à 13,95 milliards d’euros depuis le début de l’année 2022. Ces deux produits continuent de bénéficier de la hausse de leur taux à 1% au 1er février 2022, la première augmentation depuis dix ans. L’inflation se maintenant à un niveau élevé (4,5% sur un an en mars 2022), une nouvelle revalorisation pourrait avoir lieu dès le mois de mai 2022.

Actions: près de 800.000 investisseurs particuliers au 1er trimestre 2022

Au cours du 1er trimestre 2022, 793.000 particuliers ont réalisé au moins un achat ou une vente d’actions, selon les chiffres communiqués par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ils sont, par ailleurs, 165.000 investisseurs individuels à avoir réalisé une transaction sur des ETF - des fonds d’investissement cherchant à suivre l’évolution d’un indice boursier - au plus haut depuis le 1er janvier 2018. Les particuliers sont bien plus nombreux sur les marchés depuis l’introduction en Bourse de la Française des Jeux en novembre 2019 et le début de la pandémie de la Covid-19. Entre 2019 et 2021, un peu plus de 1,1 million de nouveaux investisseurs sont ainsi arrivés sur les marchés boursiers .

Les propriétaires peuvent augmenter leurs loyers de plus de 2%

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié l’indice de référence des loyers (IRL) pour le premier trimestre 2022, le fixant à 133,93, soit une hausse annuelle de 2,48%. Le loyer peut être augmenté de ce pourcentage par le propriétaire si le contrat de bail prévoit une clause de révision annuelle. Le calcul du nouveau loyer se fait en multipliant le loyer en cours par le nouvel IRL du trimestre de référence du contrat, puis en divisant le tout par l’IRL du même trimestre de l’année précédente. Depuis la Loi Alur de 2014, le propriétaire doit avertir le locataire qu’il prévoit de réviser le loyer. La révision prend alors effet le jour de la demande.

Recours sans précédent au médiateur de l’AMF en 2021

Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a reçu un nombre record de demandes en 2021, avec 1.964 dossiers reçus, en hausse de 33% par rapport à 2020, dans un contexte porteur pour les marchés d’actions . Sur ce total, 1.867 dossiers ont été traités, dont 1.164 entrant dans le champ de compétence du médiateur. L’équipe de la médiation a aussi rendu un nombre sans précédent de recommandations (763, +51% par rapport à 2020). Le plan d’épargne en actions (PEA) est devenu le premier motif de saisine, devant l’épargne salariale. La hausse des demandes se poursuit, l’année 2022 ayant commencé par un stock de dossiers en croissance de 21%, signale le médiateur.

Près de 50% des établissements bancaires proposent le virement instantané

Le Comité national des paiements scripturaux (CNPS), une enceinte de concertation présidée par la Banque de France, a salué le nombre croissant de comptes de paiement pouvant émettre et recevoir des virements instantanés. En effet, près de 50% des établissements en France, représentant plus de 90% des comptes de paiement, le proposent. Le CNPS estime toutefois que la France n’a “pas encore exploité tout le potentiel” des services de paiement innovants reposant sur ce type de virement. Il a donc lancé une campagne de communication visant à augmenter la notoriété de ce service auprès des utilisateurs particuliers et professionnels.

Impôts 2022: les avantages du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal

Les contribuables ayant un ou plusieurs enfants majeurs à charge (de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s’il poursuit des études) peuvent les rattacher à leur foyer fiscal afin de diminuer le montant de leur impôt sur le revenu, rappelle le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. En effet, le rattachement permet d’atténuer la progressivité du barème de l’impôt grâce à une majoration du nombre de parts de quotient familial. Le rattachement entraîne l’ajout des revenus des enfants à charge sauf ceux qui ne sont pas imposables, comme les indemnités de stage et les salaires des apprentis dans la limite d’un Smic annuel brut.

Épargne salariale: 15 jours pour récupérer la prime ou la placer

Les salariés détenteurs d’un plan d’épargne salariale disposent de quinze jours, à compter de la date de notification du versement, pour choisir ce qu’ils veulent faire de leur prime de participation et/ou d’intéressement. Il est possible de récupérer ces primes pour les utiliser immédiatement ou de les placer sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou de retraite (Perco, PER d’entreprise collectif). Sans réponse du salarié concerné, les sommes sont automatiquement placées. Les entreprises ont jusqu’au 31 mai 2022 pour verser ces primes de participation et/ou d’intéressement à leurs salariés.