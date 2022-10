Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

La collecte nette en assurance-vie a reculé de 700 millions d’euros en août 2022. L’inflation a légèrement ralenti au mois de septembre 2022 en France. Le taux du Livret A n’augmentera pas avant le 1er février 2023. Les taux de l’usure progressent au 1er octobre 2022. L’Autorité des marchés financiers et l’Institut national de la consommation rééditent leur cours en ligne ouvert à tous sur l’épargne et les placements. Le plafond journalier des Ticket-Restaurant est passé à 25 euros le 1er octobre 2022. La résiliation des contrats souscrits sur internet va être facilitée.

Sommaire:

Assurance-vie: la collecte nette recule en août 2022

Léger ralentissement de l’inflation en France

Le taux du Livret A n’augmentera pas en novembre 2022

Crédit immobilier: hausse des taux de l’usure au 1er octobre 2022

Épargne et placements: troisième session du MOOC de l’AMF et de l’INC

Ticket-Restaurant: le plafond journalier passe à 25 euros

Achat sur internet: la résiliation des contrats facilitée

Assurance-vie: la collecte nette recule en août 2022

Les cotisations en assurance-vie ont atteint les 8,6 milliards d’euros en août 2022, en baisse de 1,5 milliard d’euros par rapport à août 2021, d’après les chiffres publiés par la fédération France Assureurs. Par ailleurs, en août 2022, la collecte nette a reculé de 700 millions d’euros. Les unités de compte continuent d’attirer, avec 38,6 milliards d’euros de cotisations depuis le début de l’année 2022, soit 40% de l’ensemble des cotisations (96,9 milliards d’euros). «Le contexte macroéconomique se dégrade, expliquant le relatif attentisme des épargnants, un comportement déjà observé par le passé lors de périodes d’incertitude», souligne Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs.

Léger ralentissement de l’inflation en France

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 5,6% en septembre 2022, sur un an, contre une hausse de 5,9% en août 2022, selon l’estimation provisoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette baisse de l’ inflation serait due au ralentissement des prix de l’énergie et des services, indique l’Insee. En revanche, les prix des produits manufacturés augmentent à un rythme proche du mois précédent et ceux de l’alimentation s’accélèrent. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour limiter l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat , dont une prime exceptionnelle de solidarité pour les familles modestes et un bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix du gaz et de l’électricité.

Le taux du Livret A n’augmentera pas en novembre 2022

La Banque de France calcule le taux du Livret A le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année et peut aussi proposer des révisions exceptionnelles deux fois par an, pour une application au 1er mai et au 1er novembre. Il n’y aura pas de revalorisation en novembre 2022 selon les informations communiquées par la Banque de France au quotidien Le Parisien . Il faudra donc attendre le 1er février 2023 pour une potentielle hausse du taux de ce livret défiscalisé , date à laquelle il pourrait atteindre ou dépasser 3% de rendement. Le Livret A est passé de 1% à 2% au 1er août 2022, provoquant une collecte record ce mois-là (4,49 milliards d’euros).

Crédit immobilier: hausse des taux de l’usure au 1er octobre 2022

Les taux de l’usure , c’est-à-dire les taux maximums auxquels les établissements financiers peuvent accorder un prêt, ont augmenté au 1er octobre 2022, à 3,03% pour les crédits d’une durée inférieure à vingt ans (contre 2,57% précédemment) et à 3,05% pour les crédits de vingt ans et plus (contre 2,60% au trimestre précédent). Selon la Banque de France, cette hausse devrait être suffisante pour régler certaines difficultés d’ accès au crédit observées ces dernières semaines. Pour l’instant, un relèvement plus marqué des taux de l’usure n’est «ni souhaitable ni nécessaire», juge l’institution. Le prochain ajustement des taux de l’usure interviendra le 1er janvier 2023.

Épargne et placements: troisième session du MOOC de l’AMF et de l’INC

Initialement lancé en 2020 par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Institut national de la consommation (INC), le cours en ligne ouvert à tous intitulé «Comment gérer efficacement son épargne et ses placements» a repris le 3 octobre 2022 pour une troisième session. Composé de quatre modules, ce MOOC permet de revoir les bases du vocabulaire financier et de s’approprier les principales notions à connaître en matière d‘épargne. À l’issue du parcours, les épargnants auront les clés pour choisir les placements financiers les plus adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs, souligne l’AMF. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er décembre 2022.

Ticket-Restaurant: le plafond journalier passe à 25 euros

Depuis le 1er octobre 2022, le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurants est passé de 19 à 25 euros. Cette revalorisation pérenne vise à couvrir l’augmentation des prix des produits alimentaires dans un contexte de forte inflation . Le plafond des Ticket-Restaurant n’avait jamais été actualisé depuis 2014, même s’il a été relevé de manière dérogatoire pendant la crise sanitaire (à 38 euros jusqu’au 30 juin 2022). L’utilisation des titres-restaurants a par ailleurs été élargie cet été à l’achat de tous les produits alimentaires, même s’ils ne sont pas directement consommables, comme la viande ou les pâtes et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.

Achat sur internet: la résiliation des contrats facilitée

Selon la loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d’achat, les professionnels offrant aux consommateurs la possibilité de souscrire à un contrat par voie électronique devront prévoir, dès le début de l’année 2023, un dispositif de résiliation en trois clics grâce à un bouton «Résiliation». Cette procédure concernera tous les contrats du quotidien: gaz, électricité, téléphonie, internet, assurances , journaux et magazines, etc. Elle devrait permettre de renforcer la concurrence et de faciliter le choix des offres commerciales les plus intéressantes, souligne le ministère de l’Économie.