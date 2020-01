Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Ce qu'il faut retenir cette semaine en matière de finances personnelles ( Crédits: RUben Gonzalez Pixabay))

En 2020, il est plus facile de devenir loueur en meublé professionnel et donc de bénéficier de certains avantages fiscaux. Bénéficiaires d'un Plan d'épargne entreprise, ne le laissez plus dormir et apprenez à le gérer. C'est nouveau, sachez comment faire appel à un huissier pour recouvrer une créance de façon simplifiée. Découvrez les montants que vous pourrez déclarer si vous aidez un enfant ou un parent dans le besoin. Attention, si vous gérez une entreprise individuelle, faire travaillez votre conjoint sans le déclarer est passible de lourdes sanctions. Si le remboursement des soins dentaires s'est nettement amélioré, il est bon de savoir que certaines interventions nécessitent toujours un apport conséquent de la part du patient. Enfin, un coïndivisaire qui occupe le bien indivis ne peut pas s'attendre à être exonéré d'indemniser l'indivision sous prétexte que l'habitat est vétuste.

L'obtention de la qualité de loueur en meublé professionnel est facilitée

Exercée à titre professionnel, l'activité de location de logements meublés permet de bénéficier de plusieurs avantages fiscaux, comme la déduction des déficits sur le revenu global du foyer fiscal, l'exonération d'IFI ou des plus-values professionnelles après 5 ans. En revanche, les déficits subis par les non professionnels ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de la même année et des 10 années suivantes. Pour profiter du statut de loueur en meublé professionnel, il fallait auparavant respecter 3 conditions: des recettes annuelles tirées de l'activité excédant 23 000 €, une prépondérance des recettes de la location par rapport aux autres revenus du foyer fiscal et l'inscription de l'un au moins des membres du foyer fiscal au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Jugée illégale, cette dernière condition a été supprimée par le Conseil constitutionnel en février 2018. Tirant les conséquences de cette décision, la loi de finances pour 2020 a supprimé l'obligation d'inscription au RCS pour obtenir la qualification de loueur en meublé professionnel. Désormais, le caractère professionnel de l'activité de location de logements meublés s'apprécie au regard des 2 autres conditions qui tiennent aux recettes annuelles tirées de cette activité et à leur place par rapport aux autres revenus du foyer fiscal.

Le Plan d'épargne entreprise trop souvent négligé

Parce qu'elle est alimentée par l'entreprise, l'épargne salariale dirigée vers le Plan d'épargne entreprise (PEE) fait rarement l'objet d'une gestion financière adaptée. En effet, une majorité de salariés se contente de laisser dormir son argent sur des fonds monétaires, aujourd'hui en terrain négatif. Or, la durée de blocage de l'épargne salariale (5 ans au minimum) donne la possibilité d'investir sur les marchés financiers (fonds diversifiés, fonds prudents...) afin d'engranger des gains supplémentaires. Si, comme beaucoup de détenteurs d'un PEE, vous conservez votre épargne au-delà des 5 ans minimaux obligatoires, vous pouvez vous autoriser une gestion encore plus offensive et laisser une large part aux actions, même si l'offre financière est souvent de piètre qualité. Le PEE n'entrant pas dans le cadre de l'épargne retraite, il donne donc une grande liberté pour récupérer les fonds. Par conséquent, il convient d'ajuster l'allocation d'actifs à la durée d'immobilisation envisagée. Ce n'est pas le cas avec le Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) et son successeur, le Plan d'épargne retraite collectif. Dans ce cadre, l'épargne est bloquée jusqu'au départ en retraite. Ainsi, la prise de risque peut être plus importante si votre horizon de cessation d'activité est encore lointain.

Un huissier peut recouvrer directement une créance jusqu'à 5 000 €

Il est désormais possible de saisir directement un huissier, sans passer par la case tribunal, pour se faire payer une créance (en principal et intérêts) d'un montant inférieur à 5 000 € (contre 4 000 € auparavant). Depuis le 1er janvier 2020, l'huissier de justice choisi par le créancier peut inviter le débiteur à participer à cette procédure simplifiée de recouvrement par un message transmis par voie électronique, et non plus uniquement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le débiteur reste libre de participer à la procédure, qui n'a aucun caractère contraignant et est sans conséquence pour lui. Les frais découlant de cette procédure sont à la charge du créancier et aucun paiement ne pourra avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure. Le courrier (ou le message électronique) envoyé par l'huissier doit comporter les mentions obligatoires (nom et adresse de l'huissier de justice mandaté, nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social...) et il doit être accompagné d'un modèle de formulaire d'acceptation et d'un modèle de formulaire de refus de participer à la procédure. Enfin, le courrier (ou le message) doit préciser que l'absence de réponse de la part du débiteur dans le délai d'un mois constitue un refus implicite au terme duquel le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.

Impôts: les plafonds de déduction des pensions alimentaires ont été actualisés

Pour l'imposition des revenus perçus en 2019, les contribuables qui hébergent un enfant majeur qui se retrouve dans le besoin et non fiscalement compté à leur charge peuvent déduire de leur revenu global une pension alimentaire de 3 535 €, qui correspond au montant forfaitaire de leurs frais d'hébergement et de nourriture. Si cette évaluation est insuffisante, ils peuvent retenir le montant réel de leurs dépenses dans la limite globale de 5 947 €. Si l'enfant ne vit pas au domicile du contribuable, la limite de déduction des dépenses est fixée à 5 947 € par enfant, qu'il soit ou non célibataire. Ce plafond peut être doublé si l'enfant est célibataire chargé de famille ou marié/pacsé et que le parent contribue seul à ses besoins. Les contribuables qui hébergent des parents âgés sans ressources peuvent également déduire 3 535 € de leur revenu global, (évaluation forfaitaire de la valeur du logement et de la nourriture). S'ils sont âgés de plus de 75 ans et vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de ces avantages en nature est également admise dès lors que les revenus nets imposables de cet ascendant ne dépassent pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées.

Entreprises individuelles: le conjoint non déclaré sera considéré comme salarié

Pour inciter les chefs d'entreprise à déclarer l'activité de leur conjoint ou partenaire de pacs, la loi Pacte du 22 mai 2019 a prévu une mesure qui s'apparente à une sanction financière: l'application par défaut du régime salarié. Toutefois, cette loi ne s'applique pas aux concubins, hors exploitation agricole. Les inspecteurs de l'Urssaf sont aptes à opérer des contrôles inopinés en tous lieux où s'exerce l'activité de l'entreprise. Concrètement, le chef d'entreprise qui n'a pas déclaré l'activité au sein de la société de son conjoint ou partenaire ou qui n'a pas choisi de statut, sera considéré comme employeur d'un salarié. Dès lors, il devra régulariser la situation auprès des organismes sociaux et de son conjoint et paiera des pénalités (30 % au minimum sur les sommes redressées). De plus, si le procès-verbal dressé par l'Urssaf et transmis au procureur de la République constate que le chef d'entreprise fait travailler habituellement son conjoint (même gratuitement) sans le déclarer, il risque d'être poursuivi pour travail dissimulé. Devant le juge pénal, il encourt une amende maximale de 45 000 € (225 000 € s'il s'agit d'une personne morale), ainsi qu'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans.

Pas de «reste à charge 0» pour l'orthodontie et les implants

Désormais, vous pouvez avoir accès à des équipements de santé de bonne qualité intégralement remboursés grâce aux nouvelles règles de prise en charge des frais (d'optique, dentaires et auditifs) issues de la réforme «100 % Santé», qui est progressivement mise en place depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 1er janvier 2021. Cependant, les soins d'orthodontie, d'implantologie dentaire et de parodontie sont passés entre les gouttes de la réforme, sans doute pour ménager la susceptibilité des praticiens. Ils continueront donc d'être proposés à des tarifs librement fixés par les professionnels de santé et à générer d'importants restes à charge pour les patients. La facture d'un traitement complet d'orthodontie pour un enfant est comprise entre 4 700 et 6 100 €. Elle coûtera encore de 670 à 2 000 € aux parents, déduction faite des remboursements de l'Assurance maladie et de la complémentaire santé. Il faudra également toujours prévoir un reste à charge d'environ 1 000 € pour la pose d'un implant dentaire complet.

Occupation d'un bien en indivision: la vétusté n'exonère pas d'indemnisation

Lorsqu'un logement détenu en indivision est occupé par l'un des indivisaires, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation. Pour la justice, peu importe que le bien ne puisse être mis en location en raison de son état de vétusté. Cette indemnité correspond à la perte de revenus subie par l'indivision durant la période d'occupation privative. Elle est fixée selon la valeur locative du logement. Mais son mauvais état peut néanmoins la faire diminuer. Cependant, il semble difficile que cette valeur puisse être considérée comme nulle si le bien est délabré. Jusqu'à présent, aucune décision de justice n'a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à zéro pour un logement indécent. Ainsi, certains juges ont pu tenir compte d'une minoration de la valeur locative en raison de la vétusté du bien occupé. Dans une affaire récente, ils ont estimé qu'un logement nécessitant d'importants travaux pour être mis en location ne le privait pas pour autant de toute valeur locative. Une position qui semble logique car aucune loi n'empêche un propriétaire d'occuper son bien indécent.