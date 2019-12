Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Ce qu'il faut retenir cette semaine pour vos finances personnelles ( Crédits : Pixabay Alexander Stein )

Sachez que dorénavant, les contrats de syndic doivent être mis systématiquement en concurrence lorsqu'ils arrivent à expiration et non plus une fois tous les trois ans. Découvrez l'ISR, un moyen de placer votre argent dans des fonds d'investissement éthiques et responsables. Un rapport récent tire la sonnette d'alarme sur une réalité injuste: pour payer leur hébergement en Ehpad, bon nombre de retraités sont obligés de puiser dans leurs économies. Avant de contracter un crédit immobilier par l'intermédiaire d'une SCI, mesurez-en les avantages et les inconvénients. En matière d'assurance vie, tout n'est pas si simple. Veillez à ne rien oublier en rédigeant la clause bénéficiaire afin de ne léser personne. Un amendement au projet de loi de finances 2020 va permettre aux grands-parents de transmettre plus facilement leur patrimoine à leurs petits-enfants. Enfin, faites le point sur le fonctionnement du nouveau Plan d'épargne retraite et ses conséquences fiscales.

Mise en concurrence facilitée des syndics de copropriété

Depuis 2014, le conseil syndical doit mettre en concurrence les contrats de syndics tous les trois ans. La seule possibilité d'y échapper est d'obtenir une dispense de l'Assemblée générale (AG) des copropriétaires. Autrement dit, pour un contrat de syndic expirant en 2020, la dispense doit être inscrite à l'AG de 2019. Cependant, le gouvernement a décidé de modifier les règles en supprimant cette périodicité triennale. Ainsi, dès juin 2020, la mise en concurrence devra intervenir lorsque l'assemblée est appelée à choisir un syndic professionnel. Autrement dit, lorsque la durée du contrat est d'un an, le contrat du gestionnaire devra être mis en balance tous les ans, sauf si une dispense a été votée l'année précédente. Pour permettre aux copropriétaires de faire leur choix, les projets de contrats de syndic devront être accompagnés de la fiche d'information sur les prix et prestations proposées. Toutefois, cette formalité incombant au conseil syndical n'est pas prescrite à peine de nullité du contrat de syndic. À partir de juin 2020, lorsque les copropriétaires ne souhaiteront pas mettre leur syndic en concurrence, il reviendra donc au conseil syndical d'inscrire cette dispense à l'ordre du jour de l'AG précédant celle appelée à se prononcer sur le renouvellement du syndic.

ISR: faire fructifier son argent avec éthique

En choisissant un investissement socialement responsable (ISR), vous ne renoncez pas aux bénéfices, vous privilégiez des placements qui favorisent une approche plus durable que les autres. Ces produits ISR sélectionnent leurs investissements en fonction de la rentabilité financière attendue, mais ils ajoutent un filtre: le respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les fonds d'investissement qui jouent la carte de l'ISR sont essentiellement des produits financiers de type Sicav ou fonds communs de placement (FCP). Ils sont investis en direct sur les marchés boursiers et leur valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Ce sont donc des placements ne garantissant pas le capital, à réserver à un investissement à moyen ou long terme en complément d'une épargne sûre (livrets, assurance vie...). L'aléa est cependant variable, car leurs stratégies d'investissement sont différentes (fonds investis en actions, en obligations ou fonds diversifiés). Pour sélectionner les titres, les gérants de fonds ISR se réfèrent aux notes ESG émises par des agences extra-financières. Celles-ci passent entreprises et émetteurs en revue. Une entreprise se voit attribuer une note sur chacun des 3 critères ESG, ainsi que plusieurs dizaines de sous-notes sur des points précis. Dans le critère social, par exemple, sont notés l'évolution des effectifs et des carrières, les heures de formation, le ratio de femmes...

La retraite moyenne des seniors est 30 % inférieure au prix d'un Ehpad

Vivre dans un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) coûte en moyenne 1 977 €/ mois, selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonome. À ce prix d'hébergement, il faut ajouter un tarif dépendance dit «GIR» pour la prise en charge de l'accompagnement des personnes, comme l'aide à la toilette ou l'aide aux repas. Cependant, le revenu moyen des retraités se situe à 1 461 € nets par mois, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Ainsi un hébergement en Ehpad dépasse de 35 % des ressources des pensionnés. Si le plus souvent la facture est prise en charge, totalement ou en partie via l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) ou l'Allocation personnalisée au logement (APL), certains sont contraints de puiser dans leur épargne ou de faire appel à leur famille pour assumer le coût de leur hébergement. Afin de l'alléger, le rapport «Libault» remis au gouvernement en mars 2019 préconise une baisse du reste à charge de 300 €/mois, mais uniquement pour les personnes modestes percevant entre 1 000 et 1 600 € de retraite mensuelle.

Contracter un crédit immobilier par l'intermédiaire d'une SCI

Investir dans la pierre par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (SCI) présente plusieurs atouts: éviter l'indivision, bénéficier d'une souplesse de gestion, organiser la future transmission de son patrimoine, opter pour l'impôt sur les sociétés... Cependant, de nombreux courtier et la plupart des conseillers bancaires ne connaissent pas ce type structure. Il faut alors faire appel à des courtiers spécialisés - qui peuvent néanmoins prélever des frais allant jusqu'à 1 % du montant de l'emprunt -, ou, c'est l'idéal, à un conseiller bancaire averti et connu de longue date. Mais cela n'empêche pas de lourdes démarches administratives. En plus des garanties classiques (cautionnement, hypothèque...), la banque va exiger que les associés se portent caution et demander de multiples documents, tels que les procès-verbaux des anciennes assemblées générales de la SCI (de création, d'autorisation d'emprunt...). De ce fait, il n'est pas rare que le délai d'obtention d'un crédit atteigne 6 mois. Quant aux taux accordés, ils sont généralement moins avantageux que ceux octroyés aux acquéreurs classiques.

Clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie: pensez à tous vos actifs et à tous vos contrats

Bien rédiger la clause bénéficiaire lors de la souscription d'une assurance vie ne suffit pas. Il faut la faire évoluer avec le temps et vérifier qu'elle correspond à votre stratégie patrimoniale après chaque évènement important (mariage, naissance d'un enfant, divorce, séparation, arrivée de petits-enfants, passage à la retraite...). Ainsi, les jeunes parents auront tendance à privilégier les enfants. Lorsque ceux-ci ont pris leur envol, les souscripteurs doivent songer à protéger leur conjoint avec des clauses démembrées. Puis, en vieillissant, ils peuvent souhaiter organiser un partage avec les enfants. Des clauses complexes, comme celles à option, répondent à ce souhait. Mais toutes les compagnies d'assurances ne les acceptent pas. En outre, elles sont toujours sujettes à interprétation. Il est donc parfois préférable de souscrire plusieurs assurances vie, surtout en présence de gros capitaux. En effet, les bénéficiaires d'un contrat sont indépendants de ceux d'un autre, ce qui préserve l'anonymat et facilite le règlement des fonds. Dans ce cas, il est donc important de réfléchir à la rédaction des clauses bénéficiaires de façon globale en prenant en compte tous les actifs et tous les contrats.

Allégement en vue des droits sur les donations aux petits-enfants

Actuellement, chaque grand-parent peut donner jusqu'à 31 865 € à son petit-enfant, et ce, tous les 15 ans. Au-delà de ce montant, des droits sont dus au fisc. Avec l'allongement de la durée de vie, l'héritage intervient désormais vers 50 ans en moyenne. C'est la raison pour laquelle les sénateurs ont adopté un amendement au projet de loi de finances 2020 afin de relever l'abattement sur les droits de donation aux petits-enfants de 31 865 € à 70 000 €. Pour les parlementaires, dans un contexte de forte hausse des prix des logements et d'allongement de la durée des études, la solidarité familiale doit permettre d'aider les jeunes à financer leurs études et à se constituer un premier apport pour devenir propriétaire. En cumulant ce nouveau plafond avec l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent, qui s'élève également à 31 865 €, les seniors pourront donner jusqu'à 101 865 € en franchise de droits à chacun de leurs petits-enfants.

Qui peut souscrire un Plan d'épargne retraite?

Depuis le 1er octobre, les épargnants peuvent souscrire une nouvelle enveloppe fiscale, le Plan d'épargne retraite (PER), pour compléter leurs revenus à la retraite. Le PER individuel est ouvert à tous les épargnants, quel que soit leur statut professionnel, qu'ils soient sans emploi, retraités ou même mineurs. Il s'agit donc d'un produit d'épargne retraite réellement universel. Les salariés peuvent se voir proposer deux autres types de PER par l'intermédiaire de leur employeur. Le PER collectif, destiné à accueillir une partie de leur épargne salariale, et le PER obligatoire, accessible aux catégories de salariés que l'employeur aura choisi d'avantager (les cadres, le plus souvent) et alimenté par des cotisations obligatoires. Fiscalement, lorsque le PER est alimenté par des versements volontaires (PER individuel), ces derniers sont déductibles des revenus imposables de l'épargnant dans certaines limites (10 % du revenu imposable des salariés avec un plafond minimal de 3 973 € et maximal de 31 786 € en 2019). Mais cet avantage est annulé à la sortie du plan, car les sommes correspondant à ces versements défiscalisés se retrouvent alors imposables au taux marginal d'imposition du souscripteur. Pour être fiscalement gagnant, il faut donc être fortement imposé durant toute sa vie active (à un taux marginal d'au moins 30 %) et connaître une baisse d'imposition à la retraite. En revanche, les sommes investies dans le PER collectif et le PER obligatoire ne permettent pas de profiter d'une réduction d'impôt, mais elles bénéficient, à la sortie, d'une fiscalité allégée.