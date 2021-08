Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Le plafond de paiement en titres-restaurant demeure augmenté à 38 euros dans les restaurants jusqu'en février 2022. Après un mois de juin 2021 à la traine, les livrets A et de développement durable et solidaire enregistrent une collecte de 1,39 milliards d'euros en juillet 2021. Les dépenses pour la rentrée scolaire 2021 s'élèvent à près de 200 euros pour un élève de sixième, 1,04% de plus qu'en 2020. En juin 2021, la production de crédits à la consommation dépasse celle d'avant la crise, tous secteurs confondus. Les tarifs du carburant atteignent des niveaux records en août 2021 (1,588 euros par litre pour le SP95). Les bénéficiaires de certaines allocations et les personnes âgées aux revenus modestes sont automatiquement exonérés de la taxe foncière 2021. Les apprentis en alternance sont rémunérés selon des salaires minimums fixés par le Code du travail à la rentrée 2021.

Sommaire:

Prolongation du plafond de 38 euros pour payer en titres-restaurant

Le plafond d'utilisation des titres-restaurants reste fixé à 38 euros dans les restaurants, au lieu de 19 euros. Ils peuvent également y être temporairement utilisés les week-ends et jours fériés. Cette dérogation s'applique jusqu'au 28 février 2022, alors qu'elle devait se terminer au 31 août 2021. Cette décision rendue publique le 24 août 2021 tend à résorber le surstock de titres épargnés par les salariés à cause des restrictions sanitaires. «Le stock de titres-restaurant détenu par les salariés est, d'après les émetteurs, supérieur de plusieurs centaines de millions d'euros par rapport à la normale», écrit le Ministère de l'économie, des finances et de la relance dans un communiqué.

Épargne: la collecte sur les livrets A et LDDS repart à la hausse

Au mois de juillet 2021, les Français ont recommencé à épargner: la collecte nette du livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) s'élève à 1,39 milliards d'euros, contre 2,49 milliards d'euros en juillet 2020. 1,15 milliards d'euros ont été placés sur les livrets A, contre 250 millions d'euros sur les LDDS. Ces résultats tranchent avec ceux du mois de juin 2021, qui avait décroché après un début d'année pourtant très positif. La collecte cumulée pour l'année 2021 s'élève à 22,16 milliards d'euros, dépassant déjà celle de l'année 2019.

Rentrée scolaire: le coût pour les foyers augmente de 1,04 %

Le coût de la rentrée scolaire évolue: il passe à 199,64 euros pour un élève entrant en sixième cette année, contre 197,58 euros en 2020. La hausse se monte à + 1,04 %. Ces dépenses concernent les fournitures (à 51 %), la papeterie (25 %) et les articles de sport (24 %). La majoration s'observe dans les hypermarchés, supermarchés, magasins spécialisés mais pas pour le e-commerce. Le constat est dressé par l'association Familles de France qui publie sa 37ème enquête consécutive. L'association relève pour cela les prix des articles de rentrée dans différentes villes et circuits de distribution durant la première quinzaine de juillet.

La production de crédits à la consommation s'intensifie

Après deux mois mitigés, les crédits à la consommation ont à nouveau séduit les Français en juin 2021 d'après le bilan établi par l'Association française des sociétés financières. Les établissements de crédit enregistrent une activité en hausse de 4,5 % par rapport à juin 2020. La production de crédits dépasse celle d'avant la crise (+12,9% en comparaison à juin 2019), tous secteurs confondus: +8% de nouvelles utilisations de crédits renouvelables, +9,7% pour les prêts personnels, +11,6% pour les automobiles neuves ou +23% pour celles d'occasion, +16,5% pour l'amélioration de l'habitat. La production des établissements spécialisés s'élève à près de 22 milliards d'euros pour le premier semestre 2021, en hausse de 25,6% par rapport à 2020.

L'été marqué par une flambée des tarifs du carburant

En pleine période de vacances, les prix du carburant continuent leur progression. Au plus fort de la flambée - la première semaine d'août, le SP95 était facturé 1,588 euros par litre et le gazole 1,442 euros par litre d'après l'Union Française des Industries Pétrolières (UFIP). La fin du mois d'août est marquée par une très légère baisse: les prix s'élèvent à 1,578 et 1,428 euros par litre pour le SP95 et le gazole, respectivement. Ces tarifs sont inédits depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Olivier Gantois, le président de l'Ufip, explique dans Les Échos que «les prix à la pompe en France suivent de très près les cours des carburants côtés à Rotterdam.»

Certains contribuables sont exonérés de la taxe foncière 2021

Les contribuables redevables de la taxe foncière reçoivent leur avis d'impôt le 30 août 2021 s'ils ne sont pas mensualisés, le 20 septembre 2021 dans le cas contraire. Une exonération est cependant accordée à certains Français, sans qu'aucune démarche ne doive être entreprise. Il s'agit des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'allocation supplémentaire d'invalidité. L'exonération s'applique également aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et aux personnes âgées de plus de 75 ans si leur revenu fiscal de référence n'excède pas un certain seuil. Les concernés doivent vivre seuls ou avec un conjoint, une personne à charge ou encore avec des personnes aux revenus modestes. L'exonération ne s'applique pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Contrat d'alternance: des salaires minimums fixés selon l'âge

Les personnes commençant un contrat d'alternance à la rentrée 2021 seront rémunérées selon un barème minimum fixé par le Code du travail. Pour les contrats de professionnalisation (applicables dans le cadre de la formation continue), la rémunération minimale varie de 55 % à 100 % du Smic, selon l'âge du salarié. Elle est majorée pour les titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au bac: elle passe à 65 % du Smic pour les moins de 21 ans et 80 % pour les 21-25 ans. Pour les jeunes âgés de 16 à 29 ans qui débutent un contrat d'apprentissage, la rémunération brute mensuelle minimale est de 27 % à 100 % du Smic selon l'âge. Le salaire évolue à la hausse les années suivantes: il est d'au minimum 39 % du Smic la deuxième année, et 55 % la troisième année. Pour les apprentis de plus de 26 ans, les dispositions conventionnelles de l'entreprise peuvent s'appliquer si le salaire est supérieur.