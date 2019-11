Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Ce qu'il faut retenir cette semaine pour vos finances personnelles ( Crédits: Pixabay)

Emploi à domicile: gare à la taxe sur les salaires au-delà de 174 h

Lorsque les particuliers emploient plusieurs salariés à temps partiel et que la durée totale de leurs temps de travail dépasse 174 heures par mois, une taxe de 4,25 à 13,60 % sur la rémunération annuelle de ces salariés à domicile peut être due. On constate actuellement une recrudescence des contrôles, lancés sur la base de renseignements de l'Urssaf. Heureusement, la taxe n'est pas recouvrée si son montant annuel est inférieur à 1 200 €, et elle bénéficie d'une décote jusqu'à 2 040 €. Cependant, si elle est due, la déclaration spontanée et le paiement électronique ne sont pas adaptés aux particuliers. En effet, ces derniers doivent accomplir ces obligations sur le site des impôts, sur un espace professionnel qui ne pas être créé par un particulier, car il n'a pas de numéro «Siren». Les particuliers employeurs doivent donc contacter leur centre des impôts pour savoir s'il accepte une déclaration papier et un règlement par chèque ou préfère créer un numéro d'identification pour une déclaration dématérialisée.

Retard d'avion: plus besoin de prouver qu'on était à bord pour être indemnisé

Dans une affaire opposant des passagers d'Easyjet à une compagnie aérienne, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient de répondre par la négative à la question de savoir si les passagers aériens devaient prouver leur présence à l'enregistrement pour obtenir l'indemnisation prévue par la réglementation européenne (Règlement CE n° 261 / 2004) en cas de retard du vol de plus de 3 heures. Les victimes de retard ou d'annulation de leur vol peuvent désormais être indemnisées sans avoir à prouver leur présence à l'enregistrement. La CJUE contredit ainsi la position de la justice française qui affirmait en 2018 qu'une réservation et un enregistrement en ligne ne constituaient pas des preuves suffisantes pour établir la présence d'un passager à bord de l'appareil. En cas de retard supérieur à 3 heures, on peut donc fournir uniquement sa réservation électronique sans avoir à produire sa carte d'embarquement pour être indemnisé.

Simplification des démarches pour les retraités qui résident à l'étranger

Chaque année, les retraités résidant à l'étranger doivent justifier de leur situation auprès de chacune de leur caisse de retraite pour continuer à percevoir leurs pensions françaises. Pour simplifier cette démarche, un dispositif de gestion des documents nécessaires au maintien des droits des assurés (certificats de vie et attestation de situation maritale) a été conçu par l'ensemble des régimes de retraite. À partir de novembre 2019, plutôt que de recevoir plusieurs demandes et de fournir plusieurs justificatifs, les assurés ne seront sollicités qu'une seule fois par an, au titre de tous leurs régimes de retraite et n'adresseront qu'un seul justificatif. Le service en ligne «Ma retraite à l'étranger», accessible depuis le compte retraite sur info-retraite.fr ou sur les espaces personnels de certains régimes de retraite (lassuranceretraite.fr, www.agirc-arrco.fr ou retraitesolidarite.caissedesdepots.fr), permet aux assurés de recevoir et/ou de renvoyer leurs documents de manière dématérialisée. Ils peuvent ainsi les scanner ou les photographier et les renvoyer en ligne, sans se soucier des délais postaux de réception de leurs documents.

La liste noire des paradis fiscaux a été révisée

Le Conseil de l'Union européenne (UE) a décidé de retirer les Émirats arabes unis et les Îles Marshall de la liste de l'UE des paradis fiscaux. Selon les ministres européens, ces deux États ont adopté les réformes nécessaires pour mettre en œuvre les engagements qu'ils avaient pris en vue d'améliorer leur politique fiscale. Il reste désormais 9 pays sur la liste des états et territoires non coopératifs: les Samoa américaines, le Belize, les Fidji, Guam, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu. Afin d'inciter les pays épinglés pour leur politique jugée insuffisante en matière de lutte contre la fraude fiscale à se mettre aux normes, l'acheminement de fonds de l'Union via des entités situées dans des pays inscrits sur la liste noire des paradis fiscaux est interdit. Par ailleurs, 5 pays inscrits sur la liste grise (regroupant les États ayant pris des engagements forts à changer leurs pratiques ou leurs législations), à savoir l'Albanie, le Costa Rica, Maurice, la Serbie et la Suisse en sont sortis pour avoir mis en œuvre, avant le délai qui leur avait été fixé, les réformes nécessaires pour se conformer aux principes de bonne gouvernance fiscale de l'UE.

Prêt immobilier: la solution pour emprunter après 60 ans

Les banques sont plus frileuses pour accorder un crédit aux candidats à l'emprunt immobilier de plus de 60 ans. Elles craignent une chute des revenus à l'approche de la retraite. Après 75 ans, les emprunteurs ne sont plus couverts par les assurances. Par conséquent, à 65 ans, on ne peut plus emprunter pour une durée supérieure à 10 ans, ce qui alourdit les mensualités. Par ailleurs, la banque peut demander un examen médical poussé des sexagénaires (analyse de sang, électrocardiogramme...), qui risque de faire flamber le taux de leur assurance emprunteur à 1 %, voire au-delà. Ainsi, le seuil de l'usure (2,67 % pour les prêts entre 10 et 20 ans, par exemple) peut vite être dépassé. Pour faire baisser le coût global d'un crédit (TAEG), la banque peut consentir à un geste commercial en réduisant le taux de crédit ou les frais de dossier. Il est également possible de souscrire une assurance en délégation qui est moins coûteuse que le contrat groupe de la banque. Les assureurs acceptent en effet de couvrir un crédit jusqu'à 80 ou 85 ans. En cas de difficultés, des solutions permettent de remplacer l'assurance par une opération de nantissement (prêt garanti par une assurance vie ou un portefeuille d'actions déjà détenus) ou une hypothèque sur le bien acheté ou sur un autre bien.

Placements atypiques: 1 Md€ soutirés par des escrocs

Entre juillet 2017 et juin 2019, un milliard d'euros a été perdu par les épargnants piégés par des escrocs. Le 17 septembre dernier, les pouvoirs publics (Parquet de Paris, AMF, ACPR) ont alerté de la poursuite d'escroqueries (placements en cheptels de bovins, «forex», bitcoins, diamants, grands crus, terres rares...) commises par des bandes très organisées qui appâtent les épargnants avec un rendement attractif mais crédible (10 %), pour des sommes d'abord modestes. Mis en confiance par un discours commercial convaincant et un site internet très professionnel pour suivre leurs placements, ces derniers investissent plus d'argent qui file sur un compte en Espagne ou au Portugal, puis disparaît. Il faut savoir qu'une fois la proie ferrée, les escrocs ne la lâchent pas. Ils lui adressent des pseudo-courriers d'autorités financières ou fiscales réclamant de nouveaux versements pour lui restituer sa mise. Une spirale infernale qui pousse la victime à perdre encore plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si vous avez des doutes sur un démarcheur ou si un appel vous semble suspect, contactez AMF Épargne Info service (01 53 45 62 00) ou Assurance banque épargne info service (0 811 901 801).

Les plafonds de défiscalisation

Avant de souscrire un produit défiscalisant, vérifiez la marge de manœuvre dont vous disposez encore, compte tenu du plafond qui vous est applicable et des avantages qui l'ont déjà entamé. À l'exception de la réduction Malraux, la plupart des investissements qui donnent droit à réduction d'impôt (FIP, FCPI, SCPI Pinel...) sont intégrés à un plafond de 10 000 € qui englobe également les crédits d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde de jeunes enfants ou le crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite). En revanche, vous n'avez pas à y retenir les avantages fiscaux accordés pour les dons aux associations, les personnes dépendantes ou les frais de scolarité des enfants, ni les charges déductibles de vos revenus (épargne placée sur un produit retraite, déficits fonciers, investissements dans les monuments historiques...). En outre, il existe des plafonds plus élevés pour d'anciens investissements locatifs. Si vous avez une réduction d'impôt pour un investissement Scellier ou Censi-Bouvard réalisé avant 2013, il bénéficie toujours du plafond de l'année où vous l'avez réalisé. Enfin, si vous investissez dans le cinéma grâce aux Sofica ou dans des biens exploités outre-mer avec le Girardin, vous pouvez obtenir une marge de défiscalisation supplémentaire de 8 000 €.