Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

L’ouverture d’un Livret d’épargne populaire (LEP) est soumise à des plafonds de revenus. La déduction des frais professionnels est limitée à 12.829 euros pour la déclaration sur les revenus de 2021. Le nombre de dossiers de surendettement a baissé de 15% en 2021. 8% des Français ont déjà investi dans des crypto-actifs. Les fonds des comptes inactifs transférés à la Caisse des dépôts représentaient 6,4 milliards d’euros fin 2021. Les plafonds de ressources pour accéder à l’allocation de rentrée scolaire ont été légèrement augmentés en 2022. Les chèques-vacances arrivés à expiration fin décembre 2021 peuvent être échangés jusqu’au 31 mars 2022.

Sommaire:

Livret d’épargne populaire: les nouveaux plafonds de revenus pour 2022

Impôt 2022: la déduction des frais professionnels est limitée à 12.829 euros

Surendettement: baisse de 15% du nombre de dossiers déposés en 2021

Crypto-actifs: 8% des Français ont déjà investi

Compte bancaire ou d’épargne inactif: 6,4 milliards d’euros à la Caisse des dépôts

De nouveaux plafonds de ressources pour l’allocation de rentrée scolaire

Ne jetez pas vos chèques-vacances arrivés à expiration fin 2021

Livret d’épargne populaire: les nouveaux plafonds de revenus pour 2022

L’ouverture d’un Livret d’épargne populaire (LEP) , destiné aux personnes dont les revenus sont modestes, est soumise à des conditions de ressources. En 2022, les plafonds de revenus ont été fixés à 20.296 euros pour une part, 31.135 euros pour deux parts, 41.973 euros pour trois parts et 52.811 euros pour quatre parts (5.420 euros la demi-part supplémentaire). Depuis le 1er février 2022, le rendement du LEP est passé de 1% à 2,2% en raison de la hausse de l’inflation. Le minimum et le plafond de dépôt restent les mêmes, à respectivement 30 euros et 7.700 euros. Comme pour le Livret A , les intérêts sont exonérés d‘impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Impôt 2022: la déduction des frais professionnels est limitée à 12.829 euros

Les rémunérations imposables des contribuables (salaires, traitements, allocation-chômage, etc.) sont soumises à l’impôt sur le revenu après déduction des frais professionnels comme les dépenses de transport du domicile au lieu de travail. Les contribuables ont le choix entre une déduction forfaitaire de 10%, appliquée automatiquement par l’administration fiscale, ou une déduction des frais professionnels pour leur montant réel. Pour la déclaration 2022 sur les revenus de 2021, l‘abattement forfaitaire est compris entre un minimum de 448 euros et un maximum de 12.829 euros pour chaque membre du foyer fiscal.

Surendettement: baisse de 15% du nombre de dossiers déposés en 2021

Le nombre de dossiers de surendettement déposés en 2021 a baissé de 15% par rapport à 2019, année de référence compte tenu d’une année 2020 atypique, selon les données de la Banque de France. Ainsi, près de 121.000 dossiers ont été déposés, dont un peu plus de la moitié par des personnes ayant eu recours à la procédure pour la première fois. L’endettement global des ménages surendettés s’est établi à 4,9 milliards d’euros en 2021, en baisse de 1,2 milliard par rapport à 2019. «La crise sanitaire n’a pas donné lieu à une reprise du surendettement des ménages. L’évolution des dépôts entre 2019 et 2021 poursuit la tendance baissière amorcée depuis 2015», indique l’institution.

Crypto-actifs: 8% des Français ont déjà investi

Selon un sondage mené par KPMG/Ipsos pour l‘Association pour le développement des actifs numériques (Adan), 8% des Français ont déjà investi dans des crypto-actifs, que ce soient des cryptomonnaies ou des certificats numériques (NFT) . C’est une proportion supérieure à la part de Français disposant d’ actions en propre (6,7% selon l’Autorité des marchés financiers). Parmi ces crypto-investisseurs, plus de 60% se sont lancés il y a moins de trois ans, notamment pendant le premier confinement en 2020. Par ailleurs, les jeunes sont très représentés parmi les détenteurs de crypto-actifs: 46% ont moins de 35 ans, alors que cette classe d’âge ne représente que 25% de la population.

Compte bancaire ou d’épargne inactif: 6,4 milliards d’euros à la Caisse des dépôts

Un compte est considéré comme inactif en l’absence d’opérations et de manifestation du titulaire pendant 12 mois consécutifs, un délai porté à 5 ans pour certains comptes (livrets d’épargne, comptes à terme...). L‘établissement financier déclare alors le compte inactif et le conserve pendant 10 ans à la disposition du titulaire. Sans réaction de ce dernier, les fonds sont transférés à la Caisse des dépôts. Fin 2021, 6,4 milliards d’euros étaient ainsi en attente d’être réclamés par les bénéficiaires. La Caisse des dépôts garde les sommes 20 ans après quoi elles sont définitivement conservées par l’État.

De nouveaux plafonds de ressources pour l’allocation de rentrée scolaire

L’ allocation de rentrée scolaire (ARS) est une aide versée aux familles ayant des revenus modestes et des enfants scolarisés entre 6 et 18 ans. Pour la rentrée scolaire 2022, le revenu net catégoriel du foyer ne doit pas dépasser 25.370 euros au 1er janvier de l‘année pour un enfant, en hausse de 0,2% par rapport à l’an dernier. Ce plafond est majoré de 5.855 euros par enfant supplémentaire à charge. Les montants de l’ARS pour la rentrée 2022 ne sont pas encore connus. En 2021, ils ont varié entre 370,31 euros et 404,28 euros. Cette aide est traditionnellement versée à la fin du mois d’août.

Ne jetez pas vos chèques-vacances arrivés à expiration fin 2021

Les chèques-vacances se périment deux ans après la fin de l’année pendant laquelle ils ont été émis. Ceux de 2019 sont donc arrivés à expiration le 31 décembre 2021. Toutefois, s’ils ont une valeur faciale totale supérieure ou égale à 30 euros, leur validité peut être prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. Il faut en faire la demande jusqu’au 31 mars 2022 sur le site internet de l‘Agence nationale des chèques-vacances (ANCV), à la rubrique «Échange». L’échange de chèques-vacances périmés coûte 10 euros en cas d’envoi par courrier et il est gratuit pour des titres dématérialisés.