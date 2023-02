Financement participatif: une année 2022 record

Des immeubles, des bateaux moins polluants ou encore une maison de santé: jamais le financement participatif n'a levé autant d'argent qu'en 2022, avec 2,3 milliards d'euros collectés, même si la dynamique commence à s'essouffler, selon un rapport publié jeudi.

Le financement participatif a grossi de 25% en 2022 par rapport à 2021, toujours porté par les sommes levées dans des projets immobiliers, selon ce rapport annuel du groupe d'audit et de conseil Mazars et l'association Financement participatif France.

La progression a cependant ralenti en 2022: le financement participatif était en hausse de plus de 80% en 2021 et de 60% les deux années précédentes.

Sur les 2,3 milliards d'euros collectés - selon les réponses ou données estimées de 66 plateformes "qui représentent l'essentiel de l'écosystème" -, les projets en immobilier se taillent la part du lion avec plus de 1,6 milliard d'euros levés, en hausse de 40% sur un an.

Le secteur se détache aussi par ses "performances insolentes", avec un taux de rendement interne de 9,4%, selon Bertrand Desportes, associé chez Mazars.

Près de 62.000 projets "à dimension sociale ou environnementale" ont aussi réuni 552 millions d'euros, en hausse de 25% sur un an.

L'entreprise TransOceanic Wind Transport a ainsi levé plus de 3 millions d'euros d'obligations convertibles en actions pour développer des voiliers-cargos, tandis que le village de Glange (Haut-Vienne) a recueilli 65.000 euros en prêt pour "rénover énergétiquement un ancien bâtiment de poste et le réhabiliter en centre de santé".

A l'inverse, les dons via le financement participatif sont en nette baisse pour ne représenter plus que 106,7 millions d'euros, presque moitié moins qu'en 2021 (196,8 millions) et encore plus loin du record de 2020 (218,5 millions).

Pour les auteurs de l'étude, "la contraction des budgets des ménages en période inflationniste" a amplifié l'écart avec les années précédentes marquées par des "élans de solidarité des citoyens" face au Covid-19.