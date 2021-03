Finance: 13 milliards d'euros placés dans des fonds labellisés "Relance"

Près de 150 fonds ont reçu le label "Relance", créé en octobre pour mobiliser l'épargne française vers le financement des entreprises, a annoncé mardi le ministère de l'Économie et des Finances, précisant que l'encours de ces fonds s'élève à 13 milliards d'euros.

"Avec 147 fonds labellisés au 1er mars 2021, le label Relance a rencontré un important succès. L'encours de ces fonds s'élève à 13 milliards d'euros, et à 24,5 milliards d'euros en incluant les cibles de collecte des fonds en cours de lancement", fait savoir le ministère dans un communiqué.

Lancé par le gouvernement le 19 octobre 2020, ce label "Relance" vise à certifier les fonds d'investissement s'étant engagés à mobiliser des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises, et notamment des PME et des ETI.

Ce faisant, il permet ainsi aux épargnants d'identifier les placements les plus à même de favoriser la relance de l'économie face à la crise sanitaire et économique, met en avant Bercy.

Dans le détail, une majorité de ces fonds est accessible aux épargnants par l'assurance-vie, les plans d'épargne en actions ou la souscription en direct.

"Ainsi, 55 fonds +grand public+, à l'instar des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des fonds d'épargne salariale, ont obtenu le label, soit près de 65% de l'encours total", souligne le communiqué.

Et au total, "l'ensemble des fonds labellisés +Relance+ ont participé à près de 160 opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse, dont près de 70 pour les fonds +grand public+", précise encore Bercy.

À ce stade, les fonds labellisés sont investis à plus de 70% en fonds propres et quasi-fonds propres dans les entreprises françaises et à 55% dans les PME-ETI françaises, est-il ajouté.