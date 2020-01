Fichier des locataires : pourquoi le projet de la Fnaim pourrait fluidifier le secteur de la location

La création d'un fichier des locataires mauvais payeurs annoncée récemment par la Fédération nationale de l'immobilier a suscité de vives critiques en France. Le ministre du Logement lui-même s'est opposé à ce dispositif. Pourtant, selon certains professionnels, cet outil pourrait profiter aux propriétaires mais aussi aux candidats à la location en faisant sauter certaines barrières.

C'est une mesure qui devrait ravir les propriétaires déjà confrontés aux impayés à répétition mais qui divise au sein de l'opinion public. La Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) travaille à la création d'un fichier national des locataires mauvais payeurs qui serait consultable uniquement par les professionnels du secteur.

Un peu à la manière des interdits bancaires, ce dispositif permettra d'identifier les candidats qui présentent des antécédents. Il était réclamé depuis plusieurs années par l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). Le projet prévoit que les locataires pourront sortir du fichier dès le règlement de leur dette ou de façon automatique, après trois ans.

Un lancement prévu en 2021

L'objectif est notamment « d'instaurer une présomption de confiance à l'égard des locataires, d'avoir une nouvelle fluidité dans l'approche du parc privé locatif géré par les professionnels et d'avoir une totale transparence », a déclaré vendredi à l'AFP Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim, qui dit avoir réfléchi à une façon d'éviter de tomber dans « l'hypersélectivité des locataires ».

Cette base de données, qui devrait voir le jour en 2021, recenserait les locataires en retard de trois mois et plus dans le paiement de leurs loyers. « Avant trois mois, il y a le temps d'établir un dialogue et de comprendre ce qui se passe. Mais au-delà de trois mois, c'est toujours difficile en termes de trésorerie de rattraper son retard », a expliqué Jean-Marc Torrollion.

Pour les administrateurs de biens, les agences immobilières et les assureurs

Le fichier serait alimenté et consulté uniquement par les professionnels du secteur, soit les administrateurs de biens, les agences immobilières et les assureurs. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, a rapidement indiqué sur Twitter qu'il s'opposait à cette initiative. « Je suis convaincu que la confiance entre propriétaire et locataire ne se construit pas par la mise en place d'un tel fichier », a-t-il déclaré.

De son côté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a indiqué ne pas avoir eu « spécifiquement connaissance du projet de la Fnaim ». « Si ce projet était effectivement envisagé, il devrait être encadré de très fortes garanties pour les personnes concernées », a-t-elle prévenu.

Un moyen de faciliter l'accès à la location

Mais pour Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du management des services immobiliers, ce projet a surtout été mal compris. Selon lui, ce fichier permettra de faciliter l'accès à la location en offrant une garantie supplémentaire aux propriétaires. « Le texte choisit l'incitation plutôt que la coercition, estime-t-il sur le site de Capital. (...) L'idée consiste également à rassurer les bailleurs en sorte qu'ils abaissent les barrières à l'entrée des locations ».