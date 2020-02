Fermes urbaines, bâtiments sobres en carbone... Le plan pour une "ville durable" de Julien Denormandie

Alors que l'écologie s'est imposée comme un thème central des prochaines municipales, le ministre de la Ville et du Logement présente un plan d'action pour un aménagement des territoires plus durable.

Le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, le 15 janvier 2020 à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Mon objectif, c'est une ville sobre en carbone, solidaire, et sachant s'adapter, aux canicules et aux inondations", a annoncé Julien Denormandie,le ministre de la Ville et du Logement, en présentant son plan d'action pour un aménagement des territoires plus durable, mercredi 5 février.

Pour parvenir à cet objectif le ministre compte d'abord sur " l'exemplarité de l'État ". "J'impose à tous les établissements publics qui dépendent de moi et qui font de l'aménagement ou de la politique de foncier de construire des bâtiments avec des matériaux qui soient à au moins 50% du bois ou des matériaux biosourcés", c'est-à-dire d'origine animale ou végétale comme la paille ou le chanvre, a poursuivi Julien Denormandie. Deuxième élément : le soutien de la végétalisation . "Je veux aller plus loin avec un programme de 100 fermes urbaines dans des quartiers prioritaires, doté de 20 millions d'euros", a-t-il indiqué.

Enfin, le ministre mise également sur l'accompagnement des élus locaux . Julien Denormandie annonce des "actions fortes", comme "la mise en place d'une plateforme sur les projets et les innovations exemplaires. On accompagne les acteurs du territoire sur des questions d'ingénierie par exemple. Typiquement, en fonction de la façon dont vous positionnez les immeubles les uns vis-à-vis des autres, vous n'avez pas la même circulation d'air, et donc pas le même impact en cas de canicule", précise le ministre.

Pour mettre en place ces initiatives, le ministre souhaite " mettre en place une dynamique sur ces questions entre élus locaux et citoyens notamment ". "La ville durable, ça n'est pas pour les bobos. Quand vous voyez que je lance les fermes urbaines avec l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) qui officie dans les quartiers prioritaires des villes, ça montre bien à quel point mon objectif est de faire des villes durables mais surtout des villes démocratiques et solidaires. Ces changements d'urbanisme, dans la construction, ça bénéficie à tous, pas que à ceux du cœur de ville, ou là où les loyers sont les plus élevés", explique le ministre.

"Aujourd'hui, les modèles d'urbanisme sont remis en cause . Les zones pavillonnaires qui concourent à l'artificialisation des sols pendant que vous avez des logements vacants en centre-ville, ça n'est plus possible", déclare Julien Denormandie qui estime qu'une "ville durable" est "une forte attente de nos concitoyens de manière générale et qui plus est après les épisodes qu'on a vécus comme la canicule ou les inondations". "Il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà et on crée une association, 'France Ville Durable' pour toutes les fédérer. Elle sera présidée par le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete. L'idée est de partager les retours d'expériences et de renforcer la dynamique collective", ajoute le ministre.