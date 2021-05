Faute de comptes certifiés, le fonds Comgest se retire de Solutions 30

Le gestionnaire d'actifs Comgest s'est retiré du capital du groupe luxembourgeois de services informatiques Solutions 30, dont il était le troisième actionnaire, en raison du blocage sur la certification des comptes de l'entreprise.

Actionnaire à hauteur de 5,5%, via deux fonds d'investissement, Comgest affirme dans une déclaration transmise jeudi à l'AFP avoir retiré entièrement sa position "à la suite de la déclaration du commissaire aux comptes de l'entreprise, EY, qui est dans l'incapacité d'exprimer une opinion sur le rapport financier 2020" du groupe.

Selon le rapport financier 2020 de Solutions 30 publié dimanche, en décembre 2020 le premier actionnaire du groupe était son PDG Gianbeppi Fortis, via sa holding Gias International. Suivaient Comgest, avec 5,5%, et le fonds d'investissement Swedbank (5,25%).

Karim Rachedi, cofondateur et ancien directeur général de l'entreprise qui détenait un an plus tôt 7,3% du capital, a en novembre dernier "franchi en baisse le seuil de 5%" après avoir vendu des actions. S'il "reste actionnaire, sa position n'a pas été communiquée publiquement", précise le rapport annuel de Solutions 30.

Il indique ainsi "NC" (non communiqué) dans le tableau de répartition du capital en face du nom de Karim Rachedi, tout comme pour Dorval Finance qui était en décembre 2019 actionnaire à hauteur de 7,9%, mais qui a également "franchi en baisse le seuil de 5% en 2020".

Mercredi, interrogé par BFM Business sur la vente d'actions de Karim Rachedi en novembre dernier, Gianbeppi Fortis a affirmé: "il ne quitte pas le navire, c'était quelque chose de prévu, qui a eu lieu avant que ces problèmes arrivent".

Jeudi, le titre a terminé en hausse de 38,42% à 4,90 euros, une reprise amorcée depuis la veille.

Dimanche, Solutions 30 avait publié ses comptes annuels 2020, malgré l'absence de certification de son commissaire aux comptes, le cabinet EY, qui s'est dit dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit".

Solutions 30 "ne nous a pas communiqué certaines informations nécessaires à la réalisation de notre audit", affirme EY dans le rapport annuel.

Le cabinet explique n'avoir pas pu vérifier la "conformité avec les lois et règlements de certaines transactions réalisées par le groupe", ni n'avoir pu "déterminer si ces transactions ont été conclues avec des parties liées, y compris les membres de la direction".

Solutions 30 a exprimé son "profond désaccord" et assuré que "ses équipes ont répondu avec diligence aux demandes de documents et d'information".

A sa reprise de cotation lundi à la Bourse de Paris, après deux semaines d'interruption, le titre avait plongé de plus de 70% par rapport à sa dernière cotation du 7 mai, où il valait encore 10,38 euros, pour finir à 3,05 euros. Il a depuis rebondi de plus de 60%.

Solutions 30 dit avoir demandé au tribunal de commerce de Bobigny "la désignation d'un conciliateur pour l'assister", avec en ligne de mire l'objectif d'avoir des comptes certifiés "dans les meilleurs délais".

En décembre 2020, la société luxembourgeoise avait été accusée, dans un rapport anonyme et par un fonds américain activiste, de fraude, de blanchiment d'argent et de lien avec la mafia. Deux cabinets d'audit avaient par la suite dédouané Solutions 30 de ces accusations, tout en émettant des critiques sur le manque de transparence et l'utilisation par le passé de sociétés-écrans.

