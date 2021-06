Factures d'énergie : l'UFC-Que Choisir dénonce "l'aberration de la TVA sur les taxes énergétiques"

L'association de défense des consommateurs lance une pétition contre la TVA qui se surajoute à certaines taxes et contributions, et représente sur un an 57 euros sur les factures des ménages chauffés à électricité et 48 euros pour les ménages chauffés au gaz.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Alors que près d'un Français sur cinq a du mal à payer ses factures d'énergie, l'UFC-Que Choisir annonce lundi 14 juin une nouvelle campagne "Energie moins chère ensemble". L'objectif : obtenir par le rassemblement des consommateurs les meilleures offres sur les marchés du gaz et de l'électricité, alors que la facture moyenne annuelle pour un ménage chauffé à l'électricité est de 1.500 euros et de 1.200 euros pour les ménages chauffés au gaz.

L'association de défense de consommateur en profite par ailleurs pour lancer une pétition contre la TVA sur les taxes énergétiques "afin que baissent encore davantage les factures".

"Halte à l'escalade fiscale" , alerte l'association. La TVA se surajoute en effet à certaines taxes et contributions, qui représentent environ un tiers de la facture. Pour l'électricité des particuliers, une TVA à 5,5% est ainsi appliquée sur le montant de l'abonnement mais aussi de la "contribution tarifaire d'acheminement" (CTA), destinée à financer les droits spécifiques d'assurance vieillesse des personnels du secteur électrique et gazier. Une TVA à 20% est aussi appliquée à la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et aux taxes sur la consommation finale d'électricité (TCFE).

Sur un an, cela représente "57 euros sur les factures des ménages chauffés à électricité (1 milliard au global !) et 48 euros pour les ménages chauffés au gaz" , estime l'UFC-Que Choisir qui dénonce une "aberration".

"Mais où est la 'valeur ajoutée' d'une taxe ? La logique d'origine de la TVA est complètement dénaturée pour n'en faire qu'une pompe aspirante infernale", déplore l'UFC.