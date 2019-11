Facture énergétique : 71 % des Français redoutent l'arrivée de l'hiver

La proportion fait froid dans le dos. 71 % des Français redoutent l'arrivée de l'hiver, à cause de l'impact de la facture énergétique sur leur portefeuille. C'est l'enseignement majeur qui ressort d'une enquête menée par Odoxa (les 9 et 10 octobre sur Internet 2019 auprès de 1005 Français) pour JeChange, une plateforme qui permet de réduire ses factures en passant d'un fournisseur à l'autre. Au point que 71 % repoussent au maximum le moment où ils allument le chauffage.« Je suis extrêmement marqué par ce résultat. Se chauffer l'hiver, c'est un sujet qui revient chaque année, on aurait pu penser que les gens étaient habitués. En réalité, cela génère toujours beaucoup d'angoisse », commente Gaël Duval, président-fondateur de JeChange. En particulier pour ceux qui se chauffent à l'électricité.Et comme avec le carburant, son prix est source de colère et d'incompréhension. Une écrasante majorité (91 %) juge les taxes sur l'électricité trop importantes, les hausses de tarifs trop fréquentes et incompréhensibles (89 %). Tellement incompréhensibles que la moitié des sondés ne sait pas de combien sa facture a augmenté exactement depuis le début de l'année.Le budget loisirs impactéMais pas le choix. Comme il faut prendre la voiture pour aller travailler, il faut allumer les convecteurs pour vivre à la maison pendant les mois d'hiver. Et tous les moyens sont bons pour réduire la douloureuse. 77 % emploient au moins une technique. La plus répandue : chauffer au minimum. Près d'un sondé sur deux (43 %) y a recours. Un tiers (34 %) ne chauffe que quelques pièces, un quart a même réalisé des travaux d'isolation pour éviter le gaspillage. Autant de combines pour essayer de ne pas trop couper dans d'autres dépenses. Car 72 % des sondés l'avouent : l'augmentation du prix a un impact sur le budget loisirs.Tout aussi étonnant, 74 % des Français interrogés ne pensent pas que changer de ...