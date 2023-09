Extension du siège d'Interpol: "L'avenir à Lyon est sécurisé" (Jürgen Stock)

"L'avenir d'Interpol à Lyon est sécurisé", a affirmé mardi le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, à Lyon, un accord sur l'extension du siège de l'organisation internationale de police criminelle ayant été trouvé après des années de débat entre l'Etat français et les collectivités locales.

L'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole et la Ville de Lyon ont fini par tomber d'accord sur le financement de ce projet immobilier en discussion depuis 2015 pour un coût initial de 50 millions d'euros, a confirmé à l'AFP une source à la Métropole de Lyon sans préciser l'enveloppe finale du chantier.

Une annonce conjointe, avec l'Etat notamment, avec des précisions sur la contribution de chaque partie du projet doit être faite en ce sens ultérieurement.

"Je ne vais pas encore annoncer de chiffres précis parce que nous voulons le faire avec le gouvernement", a ajouté le secrétaire général d'Interpol, qui intervenait au cours d'un forum média organisé dans le cadre du centenaire de l'organisation.

Aucune date et aucun montant final n'ont été précisés à ce stade - le ministère de l'Intérieur n'ayant pas répondu aux sollicitations de l'AFP sur ce point en fin de journée.

Par ailleurs, l'accord qui figure dans le dernier Contrat de Plan-Etat-Région (CPER) "voté en octobre dernier à la Région" doit encore être soumis à délibération à la Métropole "d'ici décembre" prochain, selon la même source.

"Pour la Métropole, c'est 9 millions d'euros pour la construction de l'extension et pour la Ville de Lyon, c'est le terrain" qui servira à ces travaux, a précisé cette source.

La région a pour sa part confirmé à l'AFP sa participation à hauteur de 9 millions d'euros. De son côté, la Ville de Lyon n'a pas souhaité faire de commentaires sur ce dossier qui avait suscité de vives discussions entre le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales.

L'organisation internationale, qui compte 195 pays membres à ce jour et environ 800 salariés à Lyon, occupe depuis 1989 un terrain mis à disposition par la Ville pour son siège.

En octobre 2021, alors qu'Interpol pressait les autorités françaises de trouver une solution pour répondre aux développements de ses activités et de ses effectifs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait demandé aux collectivités locales de s'engager sur le financement. Avait suivi un long débat, le maire de Lyon, le président de la Métropole et le président de la Région demandant plus de clarté sur le montage financier.