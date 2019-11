Europacity: le maire de Gonesse dénonce un «acte d'abandon» de l'État

Le maire de Gonesse «met au défi» Emmanuel Macron de venir sur le territoire où aurait dû se construire le mégaprojet Europacity.

Au lendemain du rejet du projet Europacity par Emmanuel Macron, le maire PS de Gonesse (95) dénonce un «acte d'abandon de l'État et du gouvernement». «Le territoire a subi une exécution en règle, une décision contre le Val d'Oise (au nord de Paris). C'est incompréhensible et brutal», a réagi Jean-Pierre Blazy, à l'occasion d'une conférence de presse. L'édile, «en colère» contre le président de la République qu'il «met au défi» de venir sur le territoire, affirme n'avoir «même pas été consulté».

Emmanuel Macron estime que ce projet de mégacomplexe à plus de trois milliards d'euros, est «daté et dépassé» et «ne répondait plus aux aspirations de nos concitoyens». «Ce projet était une locomotive pour le développement du territoire et pour l'emploi. On nous enlève un levier financier essentiel. Quel avenir offrons-nous à nos jeunes?», s'interroge Marie-Christine Cavecchi, présidente du Conseil départemental du Val d'Oise.

Le chef de l'État souhaite désormais «réfléchir à un projet alternatif plus vaste que le triangle de Gonesse», «plus mixte, plus moderne, sans créer un pôle démesuré de consommation, de loisirs et d'objets». Un projet auquel ne croit pas du tout le maire de Gonesse. «Je mets en demeure Madame Élisabeth Borne (ministre de la Transition écologique, NDLR) d'assurer que les 10.000 emplois d'Europacity se retrouvent dans ce nouveau projet», rétorque Jean-Pierre Blazy. Même son de cloche du côté du département. «Qui va croire que ces terres ne sont pas polluées? Elles sont dans le corridor aéroportuaire. Et on va nourrir la population avec des légumes qui poussent dans ces endroits? De qui se moque-t-on?», poursuit Marie-Christine Cavecchi.

«Déterminés à défendre l'intérêt de (leur) territoire», les élus locaux réfléchissent à des «propositions rapides et concrètes». «Nous sommes touchés mais pas coulés. Nous ne nous laisserons plus enfumer par de fausses promesses», conclut le maire de Gonesse.