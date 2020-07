Euronext: bond de 53,7% du bénéfice net au 2T, sur fond de transactions accrues

L'opérateur boursier européen Euronext, qui a continué de profiter de sa diversification et qui a bénéficié de l'augmentation des transactions entraînée par la crise sanitaire, a vu son bénéfice net progresser de 53,7% au deuxième trimestre.

Le bénéfice net trimestriel du groupe s'affiche ainsi à 82,1 millions d'euros, au-dessus du consensus des analystes compilé par le fournisseur de données financières Factset, qui tablait sur un bénéfice net de 74,7 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de la place financière -qui couvre six Bourses européennes (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Olso, Paris)- s'est élevé à 210,7 millions d'euros sur la période, s'établissant là encore au-dessus des prévisions (204,4 millions attendus selon Factset, et 206,6 millions selon Bloomberg).

Les revenus du groupe basés sur les volumes de transactions ont ainsi augmenté de 34% sur tous les actifs, après avoir déjà crû de 73,3% au premier trimestre.

La dernière étape du processus en cours de rachat de VP Securities, le dépositaire central de titres danois, est attendue "la semaine prochaine", a déclaré Stéphane Boujnah, le directeur général d'Euronext, au cours d'une conférence téléphonique.

Des actionnaires représentant 90,68% des actions de VP Securites ont déjà accepté l'offre de rachat présentée par Euronext et "en septembre" le groupe va lancer une procédure de retrait obligatoire pour acquérir le reste des actions encore détenues par les actionnaires minoritaires.

Euronext s'est diversifié au cours des dernières années autour de la fourniture de données et de services et a beaucoup investi dans la technologie, même si son coeur de métier reste la mise à disposition d'une plate-forme technologique qui permet aux investisseurs de se connecter et d'échanger des produits financiers.

pan/jug/LyS