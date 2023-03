Et si vous construisiez votre maison en carton?

Sur la base d’une ossature bois mais sans béton, il est désormais possible d’utiliser du carton comme matériau de construction. Un produit écologique et performant. Explications.

La maison en paille, popularisée par les Trois petits cochons, s’installe peu à peu dans le paysage français de la construction (même si cela reste en proportion infinitésimale). En sera-t-il de même pour la maison en carton du petit homme Pirouette Cacahuète? Si l’escalier en papier de la comptine a peu de chance de voir le jour, des constructions durables en carton existent bel et bien, d’ores et déjà. Sur le site Actu Morbihan, on peut ainsi suivre l’avancement du chantier d’une maison en carton de 140 m² implantée dans la commune morbihannaise de La Vraie-Croix, à une vingtaine de kilomètres de Vannes.

Cette bâtisse de plain-pied dispose d’une ossature en bois et est isolée (mur, plancher et plafond) par des panneaux de carton alvéolé recyclé Ipac®, commercialisés par une société de Loire-Atlantique Bat’Ipac. Nicolas Le Dirach et Aurélie Le Clanche qui ont voulu cette habitation ont fait ce choix pour les qualités écologiques, structurelles et d’ isolation de ce matériau. En tant que matériau recyclé et recyclable issu d’une ressource naturelle et locale, ce carton permet d’absorber du CO 2 plutôt que d’en émettre. Par ailleurs, il est réputé sain et non allergène et est particulièrement solide pour peu qu’on le protège de l’eau et de la lumière. Il est en effet recouvert d’un pare-pluie et d’un bardage pour l’extérieur et d’un pare-vapeur composé de bouteilles de plastique recyclées pour les murs à l’intérieur.

Pas de poteaux

Cerise sur le gâteau: grâce à ses multiples alvéoles, il fait le plein d’air, c’est-à-dire le meilleur isolant phonique et thermique qui soit, à la manière du double vitrage. Selon les promoteurs de ce matériau, il faut ainsi une douzaine d’heures au froid ou au chaud pour traverser les murs de 15 cm d’épaisseur contre trois à quatre pour de la laine de verre classique. Et enfin, les panneaux offrent une très grande résistance mécanique, ce qui pour cette maison de 140 m² de se dispenser de poteaux ou de cloisons sur lesquels reposerait le plafond.

Côté coût, les commanditaires évoquent un prix classique de construction autour de 1800 €/m² qu’ils pousseront sans doute vers 2000 €/m² pour obtenir une construction passive (consommant autant d’énergie qu’elle en produit). Comme d’autres constructions modulaires, cette habitation en carton a été montée sur place en trois jours seulement et repose sur des pieux métalliques fixés dans le sol, ce qui permet si besoin une déconstruction elle aussi facile et rapide. L’intérieur a ensuite été entièrement fini par le couple qui doit encore installer des panneaux solaires et un récupérateur d’eau mais qui prévoit de se dispenser de chauffage (même si un emplacement permettra d’installer un poêle à bois si besoin).

À en croire Actu Morbihan, il n’y aurait actuellement que quelques maisons en carton en France, en attendant que s’achève un chantier de six maisons mitoyennes du côté de Brest. Une chose est sûre: Nicolas Le Dirach compte développer le recours au carton dans la construction et cette habitation fera office de maison témoin. Il lance ainsi sa société MBC56 (pour Maison Bois Carton).