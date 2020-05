Et si l'on construisait des tours avec des carcasses d'avion?

Deux architectes américains viennent de remporter un prix pour leur projet de tour réalisée en recyclant des avions cloués au sol.

Les conteneurs maritimes sont utilisés depuis des années à des fins immobilières avec pas mal de succès alors pourquoi pas les carlingues d'avion? Il y a peu, Éric Trappier, président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, suggérait le lancement d'une prime à la casse pour les avions. Cette aide inciterait les compagnies à renouveler leur flotte pour des modèles plus écologiques. Reste à savoir ce que l'on fera des carcasses.

C'est là qu'intervient l'idée lancée par deux architectes américains, Cheryl Lu Xu et Victor Hugo Azevedo, qui viennent de se voir décerner un prix lors du concours international eVolo, consacré aux gratte-ciel de demain. Leur projet, baptisé «The 737 Max Tower», s'inspirait notamment de ce modèle du constructeur américain Boeing, qui a connu de sérieuses difficultés avant d'être totalement cloué au sol depuis un an. Ces modèles récents pourraient sans doute être remis en service à un moment ou un autre mais, avec la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, de nombreux autres avions pourraient être mis en retraite anticipée.

Projet provocateur

Ils suggèrent donc d'empiler ces fuselages qui bénéficient notamment d'une très bonne isolation thermique et phonique. Quant aux cockpits placés en porte-à-faux, ils feraient office de belle pièce vitrée avec vue panoramique. Pour ses concepteurs, cette solution répondrait à un double problème aigu: la crise de l'aéronautique qui se profile avec le risque de saturer les cimetières d'avions existants (voir la vidéo ci-dessous) et, bien sûr, la crise du logement, sans doute plus grave encore aux États-Unis et en particulier en Californie, qu'en France. Les deux architectes imaginent que leur tour pourrait faire office de logement social pour d'anciens militaires qui peinent à s'insérer entre moyens financiers limités et stress post-traumatique.

Tout en admettant le côté volontiers provocateur de leur projet, les deux architectes imaginent qu'il est parfaitement réalisable et duplicable. D'autant qu'avec une flotte aérienne qui pourrait atteindre 34.000 appareils dans les années qui viennent, la matière première ne devrait pas manquer. Et même si ces avions, qui ont été un temps des constructions volantes, les architectes notent avec malice que si on les transforme en gratte-ciel, ils retrouveront au moins les nuages.

