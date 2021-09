Escroquerie : L'employée d'une agence de voyages aurait volé 300 000 euros à Cristiano Ronaldo

Le footballeur avait confié à l'agence ses codes personnels. (rupixen / Pixabay)

Une femme a été une nouvelle fois condamnée, soupçonnée d'avoir arnaqué plusieurs footballeurs dont Cristiano Ronaldo. Pour ce dernier, elle aurait facturé plusieurs voyages que le sportif n'a jamais effectués, pour un montant total de 288 000 euros.

Le footballeur Cristiano Ronaldo aurait été victime d'une arnaque à la carte de crédit pendant plusieurs années. C'est ce que révèle le quotidien portugais Jornal de Noticias, relayé par RMC Sport. L'arnaque, mise en place par l'employée d'une agence de voyages, aurait duré près de trois années.

Le sportif de 36 ans avait confié à l'agence les informations de ses cartes bancaires dont ses codes personnels. La mise en cause a réservé avec celle-ci plus de 200 voyages entre février 2007 et juillet 2010, jamais effectués par Cristiano Ronaldo. L'arnaque atteindrait la somme de 288 000 euros.

Déjà condamnée en 2017

Le joueur de football ne se serait jamais rendu compte de la disparition de cet argent. Mais d'autres victimes ont été identifiées : l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ainsi que les sociétés de ce dernier mais également les joueurs Nani et Manuel Fernandes. Pour eux, le montant de l'arnaque atteindrait au total 350 000 euros.

L'employée de l'agence de voyages avait, en 2017, été condamnée à quatre ans et demi de prison avec sursis par le tribunal de Porto. Elle devra, cette fois, indemniser son ancien employeur, via des versements mensuels. L'agence de voyages pour laquelle elle travaillait gérait les déplacements de footballeurs et de leurs familles, notamment ceux représentés par l'agence de Jorge Mendes.