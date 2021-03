Épargne retraite : les 8 meilleurs PER individuels pour 2021

La sélection du Revenu des meilleurs PER individuels. (© DR)

Le Revenu innove. Pour la première fois, nous récompensons huit PER individuels parmi les plus performants du marché. Des contrats à souscrire dans une optique de long terme.

Créés par la loi Pacte et lancés depuis la fin de l'année 2019, les plans d'épargne retraite (PER) individuels se sont taillé en quelques mois une place de choix dans la panoplie de l'épargnant français.

À fin janvier 2021, ils ont déjà séduit 1,24 million d'épargnants et ont remplacé les contrats Perp et Madelin. Depuis le 1er octobre 2020, ces derniers ne sont d'ailleurs plus commercialisés, même si les contrats en cours restent bien entendu toujours ouverts et vous pouvez continuer à les alimenter.

Une cinquantaine de contrats disponibles

En à peine plus d'un an, la plupart des réseaux (banques et assureurs traditionnels, mutuelles, associations, courtiers Internet, etc.) ont lancé leur plan d'épargne retraite. Aujourd'hui, l'offre est pléthorique et des dizaines de contrats sont désormais accessibles.

Pour vous accompagner dans votre choix, Le Revenu attribue, cette année pour la première fois, un Trophée d'Or à huit PER individuels qui sont sortis du lot parmi une cinquantaine de contrats analysés, soit la quasi-totalité du marché.

Une grande souplesse de gestion

Comment avons-nous établi notre sélection ? D'abord, il faut savoir que, dans le cadre de la loi Pacte, tous les PER individuels comprennent a minima les caractéristiques suivantes :

o une fiscalité attrayante à l'entrée (possibilité de déduire les versements de votre