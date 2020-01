Epargne : pourquoi le livret A reste un bon plan B

Le livret A est-il en passe de perdre son statut de produit d'épargne chouchou des Français ? À partir du 1er février, le taux de rémunération des 55 millions de livrets A existants va tomber à 0,5 %. Un seuil plancher jamais atteint et largement inférieur à l'inflation. Dans ces conditions, faut-il conserver son livret A ? Et si oui, quelle somme laisser dessus en sachant que le plafond est fixé à 22 950 euros ?« Pour les épargnants, le rendement réel négatif du taux du livret A (NDLR : en intégrant l'inflation) entraînera une perte en capital », relève Élie Edery, directeur du département francophone de la plateforme de trading eToro. « Même s'il comporte des risques, l'investissement en actions reste l'une des méthodes les plus efficaces pour faire croître son capital à long terme », souligne la société dont le cœur de métier consiste à faciliter l'accès aux marchés boursiers.Prudence cependant ! Les experts s'accordent sur ce conseil, à destination des (bons) pères et mères de famille : « Ne placez en Bourse que l'argent que vous êtes prêt... à perdre ! » Pour le reste, les statistiques aiguiseront sans doute l'appétit de ceux qui aiment prendre des risques. En effet, selon une étude de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le rendement moyen d'un investissement en actions était de 5,6 % entre 1987 et 2017 contre 1,3 % pour le livret A.Pas d'équivalent sur le marchéMais ne convertissez pas pour autant toute l'épargne de votre livret A en actions « Ne demandez surtout pas la clôture de votre compte », insiste François Chaulet, le directeur général de Montségur Finance, une société de gestion de patrimoine. « Ce produit d'épargne rémunéré et particulièrement liquide (NDLR permettant de disposer de son argent rapidement) n'a pas d'équivalent sur le marché ».Même avec un taux à 0,5 %, François Chaulet n'entame pas l'éloge funèbre du livret A, loin de ...