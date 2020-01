Epargne : le livret A restera-t-il le placement préféré des Français en 2020 ?

Aujourd'hui, il rapporte toujours 0,75 %. Et les 55 millions de livrets A ouverts demeurent le placement préféré des Français. Mais pour combien de temps encore ? Le taux de ce produit d'épargne pourrait baisser au 1er février. Cette éventualité a été évoquée par François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Très précisément, sa nouvelle formule de calcul, fixée en partie sur l'inflation, devrait raboter son rendement de 0,75 % à 0,35 %. Aïe aïe aïe...Mais ne cassez pas votre livret A tout de suite ! D'abord, parce que sa formule prévoit aussi un taux plancher à 0,50 %. Ensuite, parce que la perspective des élections municipales, en mars, pourrait convaincre le gouvernement de ne toucher à rien. Quoi qu'il arrive, « le livret A va continuer à attirer l'épargne des Français, estime ainsi François Chaulet, le directeur général de Montségur Finance, une société de gestion de patrimoine. Cela d'autant plus que les contrats d'assurance vie en fonds euros sont en train de rejoindre des rendements très faibles, qui les rapprochent de ceux du livret A. »14 milliards d'euros déposés sur les livrets A en 2019Conserver un livret A, vraiment, quand d'autres placements, sans risques, sont plus rémunérateurs ? Avec un taux à 0,50 % ou à 0,75 %, alors que les cibles d'inflation tournent autour d'1,7 % en 2020, les épargnants... perdront du pouvoir d'achat en plaçant leurs économies sur un livret A. Oui mais... « Le livret A reste plutôt rentable par rapport à la réalité du marché car, tout en conservant un taux positif, il est sans danger pour le capital et particulièrement liquide (NDLR : il permet de disposer rapidement de son argent) », met en avant François Chaulet. Bref, en ces temps d'incertitudes financières, le placement favori des Français fait office de bas de laine. L'année 2019 a été exceptionnelle en termes de collecte, les épargnants ayant déposé plus de ...