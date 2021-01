Épargne: l'investissement responsable gagne du terrain, surtout parmi les plus jeunes (baromètre)

Une proportion croissante d'épargnants français détient des fonds investissement responsable (IR) ou se dit prête à investir dans ces produits, avec une sensibilité particulière pour l'enjeu environnemental, selon une étude de CPR AM, filiale d'Amundi, publiée jeudi.

Ainsi, près d'un tiers (31%) des personnes interrogées possèdent des fonds IR, contre seulement 21% en 2019, et 44% déclarent être prêts à investir plus de 30% de leur épargne dans ces produits, dont une majorité d'épargnants jeunes (25-34 ans), relève cette 2e édition du baromètre "Les épargnants et l'investissement responsable" de la société de gestion CPR AM.

Un engouement que les professionnels ont bien compris puisque 52% des conseillers évoquent désormais systématiquement les produits IR auprès de leurs clients, contre 28% en 2019.

Le manque d'information sur ces produits continue toutefois de constituer le frein principal à l'investissement pour 31% des épargnants, qui réclament davantage d'indicateurs permettant de mesurer l'impact de ces placements dits responsables.

Le respect et la protection de l'environnement restent pour plus de la moitié des sondés la thématique prioritaire.

Un enjeu auquel les 35-49 ans sont particulièrement sensibles tandis que c'est la problématique de l'égalité des sexes qui l'emporte chez les plus jeunes (18-24 ans).

Si pour 72% des professionnels, l'accélération de la demande pour les produits d'investissement responsable s'explique par une prise de conscience sur les enjeux climatiques, ils sont 56% à considérer que le contexte sanitaire a aussi joué.

La première partie du baromètre sur les épargnants se base sur un sondage mené auprès d'un échantillon représentatif de la population de 1.045 personnes possédant une assurance vie, un PEA ou un compte titres, ou ayant une épargne de plus de 10.000 euros, et interrogées en novembre 2020.

La deuxième s'est penchée sur les acteurs du secteur avec une enquête menée auprès de 475 personnes (75 conseillers en banque privée et 400 conseillers en gestion de patrimoine) en novembre et décembre 2020.