Entreprises : quelles déductions d'impôts pour les cadeaux de fin d'année ?

À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux patrons ou artisans mettent les petits plats dans les grands pour remercier leurs meilleurs clients. Coffrets de champagne, paniers garnis, places de spectacle ou même voyages à l'étranger... le panel de cadeaux est assez large et le rituel très répandu, notamment dans les secteurs du bâtiment ou de l'immobilier.Certains font aussi le choix d'offrir quelques présents à leurs salariés. Mais s'ils bénéficient à chaque fois de coups de pouce fiscaux, ces cadeaux de fin d'année sont très encadrés. Et bien souvent, en cas de contrôle du fisc, ils sont l'une des premières catégories de dépenses passées au crible par les inspecteurs des impôts. Voici les règles.Des seuils à ne pas dépasserLes cadeaux offerts aux clients sont déductibles de TVA mais seulement si la valeur ne dépasse pas 69 euros par client et par an. Une entreprise de plomberie souhaite envoyer une bouteille de champagne à ses meilleurs apporteurs d'affaire ? Banco ! « Nous leur conseillons de bien noter la liste de chaque bénéficiaire pour prouver qu'ils sont dans les clous des 69 euros », précise Emmanuelle Bersez, expert-comptable et associée du cabinet de conseil et d'audit Fideliance.Deuxième coup de pouce pour les sociétés : elles peuvent bénéficier d'une déduction fiscale sur les cadeaux qu'elles offrent à leurs clients. Si une entreprise du BTP envoie une box cadeau d'une valeur de 500 euros à son principal donneur d'ordre, elle pourra, en contrepartie, déduire l'intégralité de ce montant de son impôt. Mais attention ! Si aucun montant maximum n'existe officiellement, « il faut que le cadeau soit offert dans l'intérêt de l'entreprise, précise Emmanuelle Bersez. Par exemple, si vous invitez un client qui vous a rapporté 1000 euros de contrat dans un trois-étoiles Michelin, vous aurez du mal à le justifier en cas de contrôle. Mais si vous avez décroché un ...