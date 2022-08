Le dispositif d’aide mis en place par l’État à destination des entreprises dans le cadre d’un recrutement de salariés en contrat de professionnalisation est à nouveau reconduit. Cette aide financière exceptionnelle visant à encourager l’embauche d’apprentis faisait initialement partie du Plan de relance économique.Instaurée en 2020, l’attribution de la prime est une nouvelle fois étendue, ce jusqu’au 31 décembre 2022. Sa date d'échéance était précédemment prévue pour le 30 juin 2022. Décryptage.

Entreprises : les aides à l'embauche des alternants prolongées jusqu'au 31 décembre 2022 / iStock.com - AndreyPopov

Une prolongation par décret de l’aide financière

La prolongation par décret de l’aide exceptionnelle attribuée aux employeurs pour l’embauche d’alternants continue. Ce dispositif, inscrit dans les grandes lignes du plan gouvernemental “1 jeune 1 solution” et France Relance, devait originellement durer quelques mois. Mise en place en 2020 pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans le contexte de la crise, cette aide est toujours d’actualité deux années plus tard. En effet, au vu de l’efficacité du dispositif, le gouvernement a enchaîné les reconductions par décret de la solution. Ainsi, si elle devait, dans un premier temps, prendre fin le 28 février 2021 avant d’être prolongée jusqu’au 31 décembre de la même année. Une seconde prolongation par décret est intervenue pour reporter l’échéance de l’aide exceptionnelle au 30 juin 2022, suite à quoi un nouveau décret en date du 29 juin l’a encore une fois modifiée. Pour l’heure, cette aide exceptionnelle aux employeurs pour le recrutement d’apprentis en contrat de professionnalisation restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.

Une ultime extension du dispositif exceptionnel

La récente décision gouvernementale portant sur la revalorisation de la validité des aides à l’embauche des jeunes alternants pourrait bien être la dernière de la série. En effet, le dispositif est jugé trop coûteux par la Cour des comptes qui préconise ainsi d’y mettre fin par égard pour les finances publiques. Le coût, sur les coffres de l'État, de l’attribution de cette prime allant de 5000 à 8000 € par contrat d’apprentissage signé est non négligeable. Cependant, le ministère du Travail n’a pas hésité à la prolonger de six mois, dans le but ultime d’atteindre un million de signatures de contrat de professionnalisation dans le pays. Pour information, une hausse considérable de +42% du nombre de contrats d’apprentissage avait été enregistrée l’année de la mise en place du dispositif. Cette tendance continue d’évoluer à l’heure actuelle, motivant l'exécutif à prolonger l’aide.

Une aide destinée à toutes les entreprises

Depuis l’instauration de ce dispositif d’aide au recrutement des jeunes apprentis et alternants, les modalités de son attribution demeurent les mêmes. Pour rappel, ce dispositif s’adresse à toutes les entreprises, qu’elles aient moins ou plus de 250 salariés. La somme de 5000 € ou de 8000 €, suivant l’âge de l’apprenti recruté, est attribuée à l’entreprise dans le cadre de la signature d’un contrat de professionnalisation. Toutefois, l’aide n’est valable que pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022, à condition que les entreprises bénéficiaires atteignent le quota de contrats requis.