Enquête à Paris sur des soupçons de "biens mal acquis" par des Vénézuéliens

Une enquête est en cours à Paris pour des soupçons de blanchiment visant des personnalités vénézuéliennes qui auraient acquis des biens immobiliers à Saint-Barthélemy d'une valeur de 30,4 millions d'euros avec des fonds douteux, a indiqué vendredi le parquet de Paris, confirmant des informations du Monde.

Selon l'enquête du Monde avec le consortium d'investigation Organized Crime and Corruption Reporting Project, les magistrats de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) s'intéressent aux investissements des hommes d'affaires Luis et Andres Oberto, qui ont acquis sur l'île française de Saint-Barthélemy un terrain à bâtir de plus de 5.600 mètres carrés avec un accès direct à la mer et une villa, pour un montant total de 30,4 millions d'euros en 2012 et 2013.

La justice a saisi ces biens en février et mars 2022, a confirmé le parquet.

Ces deux frères sont apparus dans un immense scandale de détournements de fonds et de corruption lié au géant pétrolier public PDVSA, qui secoue le Venezuela depuis plusieurs mois.

Selon l'enquête du consortium, les investissements immobiliers des frères Oberto ont attiré l'attention des autorités françaises lors d'investigations sur un banquier franco-suisse qui gérait les finances des deux hommes d'affaires au sein de la Compagnie bancaire helvétique.

Le parquet a confirmé qu'une enquête a été ouverte sur eux à la Junalco financière pour présomption de blanchiment de façon incidente, au cours d'une enquête de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) financière, lancée après un signalement de la cellule de renseignement du ministère de l'Économie Tracfin.