Les jeunes sont aujourd'hui de plus en plus exposés et férus des écrans. Un brin d'astuce et un peu de temps, c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire oublier un temps l'existence de la télé ou de l'iPad à vos enfants. Voici 5 familles d'activités artisanales et divertissantes à réaliser à la maison pendant le confinement.

Enfants : comment les occuper sans écrans ? / iStock.com - kupicoo

Des recettes faciles

Quoi de plus simple, pour résister à l'attraction des écrans du salon, que de changer de pièce ? Dans la cuisine, quelques ingrédients et un peu d'astuce vous suffiront à combler le vide relatif laissé par les écrans par le ravissement combiné des yeux et des papilles. La préparation des sablés à la cannelle convient à tous les enfants à partir de 2 ans. Il vous suffit de mélanger 120 g de farine, 60 g de sucre roux, 2 cuillerées à café de cannelle, 60 g de beurre ramolli et 1 œuf. Étalez la pâte sur un plan de travail jusqu'à ce qu'elle atteigne l'épaisseur d'1/2 cm environ et découpez les sablés avec un emporte-pièce. Enfournez le tout à 170 °C pendant 10 minutes. Laissez les sablés refroidir quelques instants sur le comptoir, le temps de dresser la table du goûter - toujours avec les enfants. Côté cuisine encore, le blind-test des saveurs est une activité gustative mêlant jeu et goût. Coupez des fruits, du chocolat, des bonbons et disposez-les dans des ramequins séparés. Bandez ensuite les yeux de votre enfant et faites-lui goûter. Ce jeu, qui consiste à lui faire deviner chacune des saveurs, se décline avec des légumes ou des épices.

Des activités manuelles chrono

Dessin, pâte à modeler, sable magique ou pâte à sel : les activités manuelles à faire à la maison ne manquent pas. Si le dessin ou la pâte à modeler ne requièrent qu'un aménagement sommaire (protection des surfaces), certaines activités nécessitent toutefois un peu de préparation. Ce n'est pas grave : la préparation fait partie intégrante du jeu ! Pour réaliser du sable magique maison, versez environ 7 mesures de farine dans un saladier, ajoutez une mesure d'huile de tournesol et mélangez. Pour la coloration, il suffit de râper des craies de couleur et de les verser dans des récipients, type sacs de congélation. Et le tour est joué, les créations peuvent commencer.



Pour la réalisation de la pâte à sel, il suffit de mélanger un verre de sel fin, deux verres de farine et un verre d'eau tiède dans un grand récipient. Si la pâte est trop liquide, ajoutez un peu de farine et malaxez doucement. La pâte doit être souple et ne pas coller aux doigts. Vous pouvez ensuite la colorer à l'aide de colorants alimentaires ou de poudre de craies colorées. Vous pouvez ensuite laisser libre cours à votre imagination et à celle de votre enfant. Concernant la cuisson : la pâte à sel cuit très longtemps. Petite astuce : laissez vos créations sécher quelques heures à l'air libre (12 heures maximum) puis enfournez-les à 80/90 degrés. Le temps de cuisson dépend de la dimension des créations (de 2 h à 5 h environ). Une fois l'activité terminée, ne partez pas loin : la cuisson de la pâte à sel requiert un minimum de surveillance.

Des jeux de rôles

Comme de nombreuses activités, les jeux de rôle développent la capacité de projection et l'imagination des enfants. Votre enfant rêve de devenir médecin ? Un stéthoscope en plastique et un carnet de notes lui permettra d'ausculter et de poser un diagnostic sur les maux de toute la famille. Un drap monté en cape et une brindille suffira à le transformer en puissant magicien, tandis qu'un tablier à sa taille et un rouleau à pâtisserie en feront un véritable chef cuisinier.

Des cabanes d'intérieur

Qui n'a jamais rêvé de construire une cabane intérieure en plein milieu du salon ? Bien qu'éphémère, la construction permet à votre enfant de revendiquer une partie de l'espace commun en se créant sa propre bulle personnelle. Les matériaux, si la construction n'a pas pour vocation de durer, peuvent être sommaires. Un drap tiré entre deux lampes halogènes ou deus meubles (comme le canapé et la table basse) forme la toiture. Le sol est tapissé de coussins pour un confort optimal et une atmosphère favorisant la lecture ou les conversations entre copains. Une guirlande ou une petite lampe de lecture parachève cette ambiance lounge.

Des jeux de société en famille

S'ils ne sont pas nécessairement artisanaux, les jeux de société permettent à toute la famille de se retrouver autour d'une table et de partager un moment de pur divertissement. En ce sens, les jeux de société sont une activité de premier choix, mais qui n'est pas dénuée de risque ! Pour rassembler tous les membres de la famille sans distinction, le jeu doit être adapté à tous les âges des participants, notamment des plus jeunes. Enfin, pour prévenir tout conflit ou frustration, veillez à bien expliquer ou rappeler les règles avant de commencer.