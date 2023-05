Energie : cette aide qu'il ne faut pas oublier de demander avant le 31 mai

(Crédits photo: © Rawf8 - stock.adobe.com)

Les particuliers qui se chauffent au bois peuvent prétendre à une aide allant de 50 à 200 euros. Mais pour cela, il faut réaliser une demande en ligne avant le 31 mai 2023. Quelle est la marche à suivre ?

Alors que le traditionnel chèque énergie est délivré de façon automatique aux personnes éligibles, ce n'est pas le cas du chèque bois. Pour les foyers qui se chauffent au bois, il est donc nécessaire de faire une demande. Il est ainsi possible de profiter d'un coup de pouce de la part de l'Etat, pouvant aller de 50 à 200 euros, à condition de réaliser cette formalité avant le 31 mai. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir y prétendre, et comment en faire la demande à moins d'un mois de la fin de ce dispositif ?

Un chèque bois de 50, 100 ou 200 euros sous conditions

C'est à la fin du mois de décembre 2022 qu'un décret a précisé les conditions d'octroi du chèque bois, ce dispositif qui vient compléter le chèque énergie pour les personnes qui utilisent le bois comme mode de chauffage dans leur maison. Ce sont ainsi 2,6 millions de ménages qui sont potentiellement concernés.

Pour cela, bien entendu, il faut respecter les plafonds de ressources publiés au Journal officiel. Ceux-ci sont exprimés par unité de consommation (UC), donnée qui correspond au nombre de personnes composant le foyer : 1 unité pour le premier adulte, 0,5 pour les autres personnes de plus de 14 ans, et 0,3 pour les moins de 14 ans.

Afin de connaître le montant de l'aide qu'il est possible d'obtenir, il faut distinguer le type de bois utilisé. Pour les granulés de bois, l'aide maximale peut atteindre les 200 euros, à condition que le Revenu fiscal de référence (RFR) par UC ne dépasse pas les 14 400 euros. Entre 14 400 et 27 500 euros, cette aide est réduite à 100 euros. Au-delà de 27 500 euros, aucune aide n'est accordée. Du côté des traditionnelles bûches, l'aide du gouvernement est plafonnée à 100 euros pour un RFR par UC qui ne dépasse pas les 14 400 euros. Entre 14 400 et 27 500 euros, l'aide est réduite à 50 euros.

Une demande à effectuer avant le 31 mai

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a rappelé à la fin du mois de mars au micro de Sud Radio que : "Là où le chèque énergie est un chèque qui arrive automatiquement sur la base de la déclaration fiscale chez les Français, le chèque bois et le chèque fioul, il faut en faire la demande". Une formalité qui est donc impérative si l'on souhaite en profiter, et qui doit être réalisée avant le 31 mai, date à laquelle la plateforme en ligne qui permet de faire une demande de chèque bois ne sera plus accessible.

Pour pouvoir demander son chèque bois, il suffit de se munir de son numéro fiscal. Cette donnée permettra de vérifier l'éligibilité du foyer, et, le cas échéant, à évaluer le montant qu'il est possible d'obtenir. Il est également nécessaire de fournir une facture d'achat de bois, bûches, bûchettes, plaquettes ou granulés, dont le montant doit être d'au moins 50 euros, et datant de moins de 18 mois. Pour le cas spécifique du chauffage collectif au bois, une attestation dédiée est également demandée.

Dès lors, et si les conditions sont remplies, le ménage recevra un chèque bois qu'il sera possible de dépenser pour ses prochains achats de bois de chauffage, avec une date de validité maximale fixée au 31 mars 2024.