Encadrement des loyers à Paris : 44% des annonces dépassent les plafonds, selon l'association CLCV

Selon une étude l'association de défense des consommateurs CLCV dévoilée lundi 27 janvier par Le Parisien , plus les appartements à louer sont petits, moins les plafonds des loyers fixés par les autorités sont respectés.

Paris, le 9 janvier 2020. ( AFP / JOEL SAGET )

Appliqué à Paris depuis 2015, le plafonnement des loyers fixe un maximum donné zone par zone. Annulée en justice en 2017, la capitale a rétabli la mesure en juillet 2019. Ce qui ne veut pas dire que tous les propriétaires la respectent.

Selon une étude de l'association de défense des consommateurs CLCV, dévoilée par Le Parisien ce lundi 27 janvier, 44% des annonces* dépassent encore les plafonds. "On constate qu'en 2018, année durant laquelle il n'y avait plus l'encadrement des loyers, le nombre d'annonces conformes était passé à 48 % contre 62 % en 2017", détaille auprès du quotidien David Rodrigues, chargé du logement privé à la CLCV. Ce qui signifie que l'encadrement des loyers permet de contenir les annonces illégales .

Les particuliers sont les plus mauvais élèves. En effet, seules 48% de leurs annonces respectent la loi contre 70% de celles publiées par des professionnels.

Selon cette étude, plus les appartements à louer sont petits, moins les plafonds des loyers fixés par les autorités sont respectés. En effet, seules 50% des annonces seraient légales pour les studios, contre 66 % pour les deux et trois pièces et 78 % pour les quatre pièces et plus. Les locataires de studio peuvent par ailleurs payer jusqu'à 21% plus que ce que la loi autorise , soit 122 euros de plus par mois en moyenne, alors que cette hausse se limite à 9% pour les appartements plus grands.

* Après analyse de 1.000 annonces représentatives du marché parisien, publiées entre juillet et novembre 2019.