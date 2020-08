En quoi consiste le rachat de crédit conso ?

Il faut savoir que les conditions d'un rachat crédit conso aident à simplifier vos paiements mensuels en un seul et entraîner une baisse du coût.

Rachat de crédit / Unsplash.com

Le crédit à la consommation reste le produit financier le plus sollicité par les Français, poursuivant ainsi la tendance des dernières années. Poussés par la facilité relative d'obtenir ce genre de prêt, un bon nombre de consommateurs se retrouvent avec plusieurs prêts conso et des paiements mensuels complexes. C'est une situation difficile à gérer qui peut avoir un impact important sur la qualité de vie et le pouvoir d'achat de l'emprunteur. Dans de ce cas, le rachat de crédit conso est la solution pour éviter le pire.

Le rachat de crédit conso : c'est quoi exactement ?

En principe, un emprunteur peut regrouper l'ensemble de ses prêts et opter pour le rachat de crédit conso pour rembourser le montant total dû. Ainsi, le rachat de crédit avec lesfurets.com est une solution qui vise à simplifier le paiement des mensualités et soulager la situation financière du client. Ce moyen de financement est utilisé pour rembourser plusieurs prêts dont les taux d'intérêts sont généralement élevés, en passant par un seul crédit à un taux plus faible.



Par exemple, en souscrivant un prêt pour financer une voiture, puis un autre pour l'achat de meubles, le consommateur se retrouve avec deux mensualités à payer avec des conditions de remboursement distinctes. Dans ce contexte, un rachat de crédit conso s'impose comme une option pour mieux gérer ses crédits. L'établissement de financement peut regrouper les deux prêts en un seul contrat plus souple. L'emprunteur peut payer ses mensualités tranquillement et peut envisager d'autres projets.

Tous les avantages d'un rachat de crédit conso

Pour un emprunteur qui rencontre des problèmes financiers, le rachat de crédit conso peut aider à mieux maîtriser ses paiements et à équilibrer sa situation. À ce titre, le regroupement de crédit présente de nombreux avantages :



Des finances simplifiées : tous les prêts sont regroupés en un seul crédit conso. Il pourra le payer une fois au lieu de plusieurs fois par mois.

Un taux d'intérêt plus bas : le client a la possibilité de négocier son taux d'intérêt avec l'établissement financier de son choix. Le résultat est toujours profitable à l'emprunteur. Un taux d'intérêt unique est toujours revu à la baisse, comparé à l'ensemble des taux des crédits regroupés.

Des mensualités réduites : la durée du crédit est généralement prolongée avec un rachat de crédit conso. Cela signifie que les mensualités seront réduites en fonction de la durée.

Un calendrier de remboursement fixe : avec plusieurs crédits, il est facile de manquer un paiement, ce qui peut engendrer des frais de retard. Avec un crédit conso regroupé, l'emprunteur n'a qu'une seule échéance pour gérer ses mensualités plus facilement.

Comment procéder pour un rachat de crédit conso ?

Tout emprunteur peut opter pour un rachat de crédit afin d'améliorer sa situation financière. Le prêt peut être obtenu auprès d'une banque ou de toute autre société de financement. Cela signifie que l'emprunteur peut demander le rachat de son crédit conso directement auprès de son prêteur ou de négocier le rachat de crédit avec un autre établissement de son choix. Pour cette raison, il est recommandé de faire des recherches et des comparaisons afin de trouver les meilleures offres.



Dans la majorité des cas, l'emprunteur aura des paiements moins élevés parce que la durée du nouveau prêt est prolongée, ce qui implique des paiements sur une période plus longue. Pour cela, il est essentiel de procéder à une comparaison de plusieurs éléments avant de faire sa demande de rachat. Le taux d'intérêt est l'élément le plus important à considérer lors d'une comparaison.

Il est toujours intéressant d'essayer de trouver un taux plus bas, puisque cela permet de réduire le montant des remboursements. La durée est aussi un élément essentiel à prendre en compte. Une longue durée impacte le coût total du crédit, ce qui n'est jamais dans l'intérêt de l'emprunteur.