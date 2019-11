En Norvège, ce site d'observation des baleines se fondra dans le paysage (Crédit photo: Thomas Lipke - Unsplash)

Au sein du cercle polaire, ce projet doit voir le jour en 2022. Le toit fait office de promontoire et à l'intérieur, les visiteurs se sentiront comme dans le ventre de la baleine.

Ce projet signé du cabinet danois Dorte Mandrup a été préféré aux propositions de vedettes de l'architecture nordique, telles que BIG ou Snøhetta. Installé dans la commune d'Andenes, une île norvégienne du nord du pays, ce bâtiment est prévu pour accueillir les visiteurs dans ce qui est réputé être l'un des meilleurs sites d'observation au monde pour le passage des baleines.

Situé au plus près de l'océan, le bâtiment qui se fond parfaitement dans le paysage, offre une double utilisation. Si la météo et/ou l'envie le permettent, les visiteurs sont invités à grimper sur le toit couvert de pierre pour disposer d'un promontoire. Et sinon, l'intérieur pour lequel peu d'images ont été diffusées, avec ses grandes ouvertures vitrées offrira un beau spectacle parfaitement protégé.

Une vraie destination touristique

Selon les angles et la lumière, la construction peut évoquer une queue de baleine émergeant de l'eau (voir illustration principale) ou plus directement la gueule d'un cétacé. Le vitrage avec ses multiples lignes verticales, rappelle en effet volontiers les fanons d'une baleine, ces lames cornées qui garnissent la mâchoire supérieure de certains cétacés.

Les locaux accueilleront notamment des espaces d'expositions, un café et une boutique. Avec ce bâtiment, la Norvège qui autorise toujours la chasse à la baleine semble décidée à faire plus largement de cette présence un atout touristique. Le site d'Andenes attire d'ores et déjà 50.000 visiteurs mais ce bâtiment par son confort et son aspect architectural pourrait faire du lieu une destination touristique de plus grande ampleur.