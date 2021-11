En Corse, plus de fouilles archéologiques en quatre ans qu'en 100 ans

Le nombre de fouilles archéologiques en Corse a été plus important en quatre ans que "depuis 100 ans" face au dynamisme de la construction immobilière, a déclaré mercredi à l'AFP le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

"Il y a eu depuis 2018 environ 70 diagnostics et une trentaine de fouilles qui en ont découlé. Il n'y en avait pas eu autant depuis 100 ans et ce qu'il y a eu depuis 100 ans n'était déjà pas négligeable", s'est félicité le président de l'Inrap, Dominique Garcia, de passage pour un séminaire au musée archéologique de Lucciana (Haute-Corse).

"C'est lié à la dynamique de l'aménagement territorial dans l'île et aussi à une politique volontariste de prescription de l'Etat pour mieux connaître l'histoire archéologique de la Corse", a-t-il avancé pour expliquer la forte augmentation des fouilles préventives qui consistent à explorer les terrains pour voir s'il y a du patrimoine historique avant toute construction.

"Nationalement, l'Inrap en moyenne annuelle c'est 2.200 diagnostics et plus de 200 fouilles par an. Sur les 4 dernières années en Corse, c'est une centaine d'opérations, la densification des opérations en Corse s'est décuplée", a insisté le directeur général de l'Inrap, Daniel Guérin.

"C'est parce qu'il y a ce dynamisme que nous avons fait le choix en 2018 d'ouvrir un centre de recherche à Vescovato (Haute-Corse) et d'y implanter une équipe pérenne d'une dizaine d'agents permanents, épaulée d'une dizaine d'autres personnes en CDD", a ajouté M. Guérin, évoquant "une dynamique presque inégalée ailleurs sur le territoire national".

Parmi les découvertes les plus notables ces dernières années dans l'île figurent celle d'une nécropole antique en avril à l'Ile-Rousse (Haute-Corse) et d'une tombe étrusque à Aléria en mars 2019 qui a eu "des retombées internationales", notamment italiennes, selon M. Garcia.

L'Inrap a été créé en 2001 par l'Etat qui a institué, en même temps, l'obligation de diagnostics et, si nécessaire de fouilles, sur tout aménagement (construction de parkings, routes, supermarchés, etc.) dans une zone sensible sur le plan archéologique.

L'institut a une double activité: d'un côté les diagnostics préventifs subventionnés par les pouvoirs publics, de l'autre les fouilles proprement dites, ouvertes au privé et donc soumises à concurrence depuis 2003.