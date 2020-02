En Allemagne, la construction d'une usine Tesla est ralentie par les fourmis

Le géant américain doit ouvrir un site de production à proximité de Berlin mais les obligations de préserver des espèces menacées lui font accumuler les retards.

Il n'y a pas qu'en France que des hérissons, grenouilles ou autres hamster géants bloquent de grands chantiers. Les voitures électriques de Tesla seraient actuellement freinées par des fourmis en Allemagne. Le constructeur, qui doit ouvrir une usine près de Berlin en 2021, a commencé jeudi à défricher le site mais doit en sauvegarder la faune. Le géant américain est désormais entré dans une course contre la montre car ses obligations de préserver des espèces locales en danger, notamment des fourmis, oiseaux et chauves-souris en hibernation, risquent de prendre du temps.

Tesla avait reçu le mois dernier le feu vert pour la construction de sa première usine sur le sol européen située à Grünheide, dans la région du Brandebourg, limitrophe de Berlin. Mais, selon la Süddeutsche Zeitung, le constructeur automobile doit désormais déterrer de nombreuses colonies de fourmis à l'aide de «pelles et de petits excavateurs» pour les relocaliser plus loin. Tesla a également promis d'accrocher 400 nichoirs dans la région, car la déforestation privera un certain nombre d'oiseaux de leurs nids.

Déplacer les chauves-souris pendant l'hibernation

Les oiseaux retourneront nicher dans les arbres dès le mois de mars, et les chauves-souris sont prêtes à sortir de leur hibernation et à commencer à s'accoupler à peu près à la même époque, précise de son côté le Tagesspiegel. L'Union allemande pour la conservation de la nature et de la biodiversité (NABU) a averti qu'il ne serait pas facile de déplacer les chauves-souris en particulier. «Pour déranger le moins possible les chauves-souris, il faudra les déplacer pendant l'hibernation», déclarait le mois dernier Christiane Schroeder, directrice de la branche brandebourgeoise de la NABU, au quotidien Berliner Zeitung.

Le Brandebourg attend beaucoup de l'arrivée de Tesla qui a promis des milliers d'emplois de qualité, tout en bénéficiant en retour d'avantages en nature comme des subventions publiques ou encore un prix de l'immobilier plus bas que le marché. La protection de l'environnement n'est pas le seul obstacle auquel Tesla doit faire face à Grünheide. Le mois dernier, les autorités ont désamorcé sept bombes de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été découvertes sur le site de la future usine.