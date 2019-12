En 35 ans, la France a construit à peine plus de 320.000 logements par an

INFOGRAPHIES - La France compte environ 37 millions de logements sur l'ensemble du territoire (hors Mayotte). Soit une hausse de près de 12 millions d'unités depuis 1984.

Près de 37 millions. C'est le nombre de logements (individuels et collectifs) que compte actuellement la France (hors Mayotte), selon une étude que vient de publier l'Insee. Plus de huit sur dix (81,7%) sont des résidences principales contre 9,8% de résidences secondaires et 8,5% de logements vacants (voir leur évolution sur 35 ans ci-dessous). En 1984, la France en comptait un peu moins de 25 millions (24,7 millions exactement). Soit une hausse de plus de 11,8 millions de nouvelles unités, dont 9,5 millions sont des résidences principales. Sur 35 ans, cela équivaut à une moyenne de 338.000 logements.

Le ministère de la Cohésion des territoires aboutit à un chiffre légèrement supérieur: 12,5 millions de nouveaux logements depuis 1984. Soit plus de 358.000 unités par an. À noter qu'il s'agit de logements commencés (les mises en chantier dans le jargon de la construction) et non pas autorisés (permis de construire). Qui dit «permis de construire» ne dit pas forcément «logement construit».

Quoi qu'il en soit, ces scores sont plutôt faibles. Mais ils ont été plombés par une période de 20 ans (1984-2003) pendant laquelle la France n'a jamais construit plus de 400.000 logements, une seule fois. Durant cette période, la moyenne était légèrement supérieure à 320.000 unités. Il a fallu attendre 2004 pour que la barre des 400.000 soit franchie (414.500 exactement), selon les chiffres du ministère de la Cohésion des territoires.

À l'exception de 2009, ce seuil a par la suite toujours été franchi entre 2004 et 2011. Avant de plonger avec l'élection de François Hollande à la tête du pays en 2012 malgré le dispositif de défiscalisation «Duflot» (du nom de l'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot) et la loi sur la cession du foncier public adoptée fin 2012.

À l'époque, le président de la République avait fixé un objectif: construire au moins 500.000 logements chaque année. Résultat: non seulement il n'a jamais été réalisé sous son mandat mais, pire, la France a, chaque année de son quinquennat, construit moins de 400.000 logements. Et ce, malgré un léger regain en 2015 et 2016, après la mise en application de la loi Alur, aime à rappeler Cécile Duflot. Une barre de nouveau atteinte avec l'élection d'Emmanuel Macron. Même si son fameux «choc d'offre» destiné à doper le marché du logement et à faire baisser les prix peine à voir le jour.