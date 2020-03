Emploi, commandes, production: le BTP s'inquiète pour son avenir

Les professionnels du bâtiment se montrent pessimistes pour leur secteur, dans un sondage réalisé entre fin février et fin mars par l'Insee.

Eiffage qui table sur un recul de ses résultats, Vinci qui revoit à la baisse ses objectifs ou encore Saint-Gobain qui réduit ses investissements: le BTP fait grise mine en ce moment. La crise du coronavirus n'est pas étrangère à ces déboires même si ce sondage a débuté le 26 février, soit un peu moins de trois semaines avant le début du confinement en France et s'est terminé le 23 mars. Confirmation avec un récent sondage publié par l'Insee: les professionnels du bâtiment que l'institut a interrogés, se montrent pessimistes quant à l'avenir du secteur.

En mars 2020, les entrepreneurs sont en effet moins nombreux que le mois précédent, à prévoir une hausse de leur activité pour les trois prochains mois (le solde d'opinion - écart entre le pourcentage de réponse "en hausse" et le pourcentage de réponses "en baisse" est passé de +16% en février à +10% en mars). En revanche, ils sont plus nombreux à signaler une augmentation de leur activité durant le dernier trimestre (+20% contre +12% en février).

Le tableau est tout aussi noir du côté des perspectives d'emploi: les entrepreneurs sont de moins en moins nombreux à envisager d'augmenter leurs effectifs dans les trois prochains mois (le solde d'opinion est passé de +19,8% en février à +13,6% en mars). La faute à des carnets de commandes qui peinent à se remplir. «Compte tenu de leurs effectifs, les entrepreneurs estiment que les commandes assurent 7,9 mois de travail, à peine moins qu'en février mais nettement plus qu'en moyenne sur longue période (5,7 mois)», commente l'Insee.

Des effectifs au mieux stable, des carnets de commandes moins garnis: tout est réuni pour que les capacités de production soient moins utilisées. «Près d'un entrepreneur sur deux (45% exactement) signale des goulots de production (faible cadence), autant que le mois précédent et bien plus que la moyenne», souligne l'institut de la statistique. Et d'ajouter: «Un peu moins d'un quart des entrepreneurs ressentent des goulots dus au manque de personnel».

Et si l'activité est moins dynamique, c'est en toute logique que les prix devraient baisser ou au moins ne pas augmenter. «La fourniture de matériaux s'interrompt dans de nombreux endroits, les clients refusent l'accès aux chantiers et nos salariés sont légitimement inquiets pour leur santé, constate Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment. Impossible dans cette situation d'assurer un fonctionnement normal de nos activités.» Nul ne sait quand la machine redémarrera pour de bon.