Si l'aide exceptionnelle accordée aux employeurs embauchant des alternants devait s'achever le 28 février 2021, il faut savoir qu'elle est actuellement prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Ce prolongement fait suite à un décret prononcé le 31 mars 2021.



L'aide temporaire dédiée aux entreprises qui concluent un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation a été mise en oeuvre afin de soutenir l'alternance pendant la crise sanitaire, sociale et économique en rapport avec le Covid-19. Sujette à une prolongation, cette aide attribuée aux employeurs mérite un tour d'horizon sur les points essentiels la concernant.

Embauche d'alternants : prolongation de l'aide exceptionnelle aux employeurs / iStock.com-Halfpoint

Qu'est-ce que l'aide temporaire à l'embauche d'alternants ?

Parmi les aides destinées aux entreprises pour recruter un apprenti a été créée une aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants. Celle-ci entre dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution". Il s'agit d'un plan de relance annoncé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion en juillet 2020. Cette aide versée par l'État concerne les entreprises qui embauchent une personne âgée entre 16 et 30 ans révolus, s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, la personne devra alors avoir au maximum 29 ans révolus.



D'autre part, ces contrats d'embauche doivent avoir été signés à dater du 1er juillet 2020, et ce, jusqu'au 31 décembre 2021 afin de préparer un diplôme (jusqu'au Bac+5). Pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2021, la personne embauchée devra préparer un Bac+2 au moins. Concernant les contrats de professionnalisation, il peut s'agir de contrats de professionnalisation expérimentaux, de CQP (certificat de qualification professionnelle) ou encore de la préparation d'un diplôme à finalité professionnelle (jusqu'au BAC+5).



Cette aide aux employeurs d'apprentis vise également à faciliter l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle à l'égard de la crise sanitaire actuelle, ce qui leur permettra probablement de trouver un travail malgré le Covid-19.

À quelles entreprises se destine cette aide ?

L'aide temporaire se destine uniquement aux entreprises qui embauchent des jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. S'il s'agit d'une entreprise qui compte moins de 250 salariés, cette aide est accordée sans condition. Dans le cas d'une entreprise qui compte plus de 250 employés, pour en bénéficier, celle-ci doit alors s'engager à atteindre 3% d'alternants au minimum au sein de son effectif. De plus, elle doit également avoir enregistré une progression de 10% d'alternant au minimum au 31 décembre 2021, pour les contrats signés depuis le 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, et au 31 décembre 2022, pour les contrats signés depuis le 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.



Le montant de cette aide s'élève à 5 000 € s'il s'agit d'un alternant âgé de moins de 18 ans et à 8 000 € si ce dernier a 18 ans ou plus. Par ailleurs, ce montant s'applique à partir du premier jour du mois qui suit le jour des 18 ans de l'apprenti.