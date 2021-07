Electricité : de nouvelles augmentations à venir

Alors que les tarifs de l'électricité ont déjà bondi de plus de 50% au cours de ces dix dernières années, une nouvelle hausse est attendue au 1er août. D'autres devraient suivre.

Des lignes à haute tension. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Mauvaise nouvelle pour le budget des Français. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) va proposer au gouvernement une augmentation du tarif réglementé de l'électricité de 0,48% TTC au 1er août , soit 4 euros en moyenne par an et par ménage, révèle Le Parisien jeudi 29 juillet. Si cette hausse reste modérée, d'autres augmentations sont à craindre dans les prochains mois, prévient le quotidien.

Cette augmentation est essentiellement due au renchérissement du Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE), qui doit permettre de financer la maintenance et la modernisation du réseau . A ce titre, RTE (Réseau de Transport d'Electricité) prévoit d'investir 33 milliards d'euros sur les 15 prochaines années et Enedis 69 milliards. Et ces sommes seront répercutées, au moins en partie, sur les factures, le TURPE atteignant à lui seul une quinzaine d'euros par an à partir de 2024.

D'autres facteurs viennent expliquer la hausse des prix de l'énergie, à commencer par les prix du marché de gros qui ont fortement augmenté , en grande partie à cause de la reprise économique qui a provoqué une flambée des cours. "Sur ces marchés, le mégawattheure (MWh) s'échange actuellement à plus de 70 euros pour 2022, contre seulement 50 euros il y a encore quelques mois", explique dans Le Parisien Xavier Pinon, l'un des fondateurs du comparateur d'offres d'énergie Selectra.

Autres éléments : l'inflation de taxes diverses , notamment le prix des quotas de CO2, que l'Union européenne souhaite augmenter afin d'inciter à la réduction de la part des énergies fossiles dans la production d'électricité, et l'augmentation potentielle d'une partie du prix de l'électricité d'origine nucléaire , sur les recommandations de la CRE.

Alors que les tarifs de l'électricité ont déjà bondi de plus de 50% au cours de ces dix dernières années, la hausse pourrait donc bien se poursuivre au cours des prochains mois et années . Tous les Français devraient être touchés, y compris ceux qui passent par des fournisseurs alternatifs. "Certains fournisseurs alternatifs anticipent déjà la hausse des prix de gros, et relèvent discrètement leurs prix. D'autres résistent, pour attirer de nouveaux clients, mais ils ne pourront pas tenir longtemps si les prix se maintiennent à ce niveau. A moins de perdre beaucoup d'argent", souligne Xavier Pinon dans Le Parisien .