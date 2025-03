«Eggflation» : la crise des œufs pousse les Américains à la contrebande... et à l’élevage de poules

Selon le Wall Street Journal, les saisies d’œufs illégaux aux États-Unis et en provenance du Mexique et du Canada explosent, avec plus de 3700 cas entre octobre et janvier.

C’est un produit inattendu qui a fait son arrivée sur le marché de la contrebande aux États-Unis... Depuis quelques semaines, les œufs se revendent en effet «sous le manteau» dans le pays de l’Oncle Sam, en raison d’une surprenante flambée des prix des produits d’épicerie, selon une enquête du Wall Street Journal . L’inflation et les épidémies de grippe aviaire ont, en effet, fait exploser les prix, qui atteignent parfois plus de 10 dollars la douzaine. Alors que de l’autre côté de la frontière, au Mexique, ils se vendent à moins de 2 dollars. De quoi inciter les Américains à s’en procurer clandestinement tout en sachant que l’importation d’œufs crus aux États-Unis est interdite pour prévenir la propagation de maladies animales.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) signale ainsi une augmentation de 36 % des tentatives de contrebande en provenance du Mexique et du Canada ces dernières semaines. Et les saisies de produits issus d’oiseaux ou de volailles ont aussi explosé : depuis octobre, plus de 3700 confiscations ont été enregistrées, contre seulement 352 pour le fentanyl sur la même période, véritable bête noire de Donald Trump. Nombre de «contrebandiers» affirment ignorer l’illégalité de cette pratique. Pourtant, les amendes sont dissuasives : 300 dollars pour une première infraction, et des sanctions plus lourdes pour les récidivistes.

Ce marché clandestin s’est particulièrement organisé sur les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp, où des annonces d’œufs «à prix réduit» circulent. Cette situation a même poussé le ministère américain de la Justice à enquêter sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles des grands producteurs d’œufs, soupçonnés d’avoir artificiellement réduit l’offre pour faire grimper les prix.

L’élevage à domicile contre l’inflation

Pour faire face à cette situation inédite, de nombreux Américains se tournent vers l’élevage de poules à domicile. Les ventes de ces animaux ont bondi, certains éleveurs rapportant une augmentation de leurs ventes qui auraient doublé, voire triplé. Des particuliers investissent plusieurs centaines de dollars pour installer un poulailler chez eux et assurer leur propre production d’œufs. Selon certains vendeurs, des Américains achètent jusqu’à dix poules pour environ 400 dollars, convaincus que cette solution leur permettra de manger des œufs à moindre coût sur le long terme et éviter cette «eggflation». Pour répondre à cette pénurie, l’administration Trump prévoit, elle, de supprimer les restrictions sur l’importation des œufs contrôlés. Certains experts estiment que cela pourrait freiner la contrebande et stabiliser les prix.