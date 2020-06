DuckDuckGo : lance son Tracker Radar qui va vous dire qui vous piste

La confidentialité des données sur le web constitue une grande préoccupation pour les internautes. Pour cause, le nombre de traceurs ne cesse de se multiplier, mettant en péril la protection des données sensibles. Face à cela, la lutte contre les trackers de données continue de faire rage. Récemment, le moteur de recherche DuckDuckGo, a décidé de se lancer dans cette bataille. Mettant un point d'honneur à protéger la vie privée de ses utilisateurs, il lance ainsi Tracker Radar, un outil recensant en temps réel les traceurs les plus tenaces pour ensuite bloquer leurs actions.



Internet est un espace dangereux où des prédateurs avides de données personnelles rodent sous forme de traceurs. Un instant de négligence peut ainsi s'avérer fatal pour la confidentialité. Parmi les premières mesures à adopter, l'utilisation de bloqueurs est vivement conseillée. Toujours plus soucieux d'aider ses utilisateurs, DuckDuckGo a, de son côté, conçu un outil spécial baptisé Tracker Radar. Son utilisation est destinée à renforcer la confidentialité sur Internet. Décryptage.

EntreL'anti-manuel de Tesla fait le buzz sur internet / Istock.com - wellesentreprisesprise : tout savoir sur le hackathon / iStock.com - Artur

Un pas de plus dans la lutte contre les traceurs

Tout le monde le sait, naviguer sur le web requiert une vigilance particulière. La prudence est particulièrement de mise pour maintenir les données de navigation confidentielles. Les conseils pour protéger sa vie privée sur Internet ne cessent d'être rappelés au grand public pour que chacun se prémunisse efficacement contre tout éventuel risque. Ces mesures consistent, entre autres, à utiliser des moteurs respectueux de la vie privée tels que DuckDuckGo. D'ailleurs, ce dernier ne cesse d'innover dans ce domaine. Le 5 mars dernier, il a dévoilé son nouveau projet nommé Tracker Radar. Concrètement, il s'agit d'un outil listant les plus gros traceurs du web. Son utilisation devrait ainsi contribuer à bloquer ces fléaux pour une meilleure confidentialité en ligne.

Le Tracker Radar : des années de recherches

En plus d'être une référence en matière de sécurité et confidentialité de données, DuckDuckGo s'investit dans la lutte contre les traceurs qui guettent les sites web. Tracker Radar a ainsi été mis au point, notamment pour renforcer la protection des données des utilisateurs. L'outil contient une liste de données sur tous les traceurs que le moteur de recherche a amassées pendant deux ans sur plus de 50 000 sites. Tracker Radar intègre le code source des sites web pour fonctionner et prend l'initiative de stopper tous les trackers recensés dans sa liste. En outre, il se différencie de ses concurrents grâce à sa liste "automatiquement générée, constamment mise à jour et testée en continu".

Comment obtenir Tracker Radar ?

Outil open source et gratuit, Tracker Radar est disponible sous forme d'extension sur les navigateurs les plus connus, dont Chrome, Firefox et Safari. Pour l'installer, il suffit de rechercher "DuckDuckGo Privacy Essentials", que ce soit sur un ordinateur ou un mobile. En plus de bloquer les traceurs web, Tracker Radar évalue la confidentialité des sites web visités sur une échelle de A à F. En outre, cet outil prend l'initiative de forcer l'activation de la connexion sécurisée lors de la navigation.